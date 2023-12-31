Все мы с нетерпением ждем окончания 2023 года и наступления нового, 2024. Все ждут волшебства, исполнения желаний и, конечно, мира во всем мире. А еще конец года – это всегда время подведения итогов. Давайте же и мы их подведем.
ТОП-20 ⟩ Языковые проблемы, трагедии и вопросы потребителей: что больше всего интересовало читателей Limon.ee в 2023 году
В этом году, как и всегда, были как радостные, так и грустные моменты, когда уходили из жизни, порой, слишком рано, наши кумиры. Новость о смерти Мэттью Перри не оставила никого равнодушным. Это стало для поклонников актера настоящим шоком. Мы также никогда не забудем таких великих людей, как Тото Кутуньо, Тину Тернер, Инну Чурикову и модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.
Но в 2023 мы не только грустили и переживали. Мы вместе боролись, смеялись, удивлялись и восхищались.
Представляем вам ТОП-20 новостей на основании предпочтений читателей Limon.ee в 2023 году. То, что мы читали и смотрели всей страной:
20. Возможно только в Таллинне: мужчина спустил штаны в автобусе и начал фотографировать свое мужское достоинство
«Немного грустно, что люди, сидящие рядом, смеются, ничего не делают и не говорят о том, что это ненормально», - говорит женщина, приславшая ужасающий снимок в редакцию, на котором мужчина делает фото своего пениса в общественном транспорте.
19. Depeche Mode в Таллинне: десятки тысяч поклонников, белые перчатки и магия электричества
Поклонники долго ждали этого события: в воскресенье, 6 августа, в Таллинне прошел единственный в странах Балтии концерт Depeche Mode. В этот вечер воздух над столичным Певческим полем был будто заряжен электричеством!
18. «Я русский»: десятки автомобилей с нашумевшей надписью выехали на дороги Эстонии
В сентябре автомобили с наклейками «Я русский» и «Я русская» собирались на различных заправочных станциях в Таллинне, также их можно было увидеть на дорогах по всей Эстонии.
17. ДЕСЯТКИ РЕЙСОВ ОТМЕНЕНЫ 〉 Жители Эстонии возмущены скидочной кампанией airBaltic
В начале ноября авиакомпания airBaltic начала крупную скидочную кампанию, которую активно рекламировали повсюду. Конечно, люди, увидев невероятно низкие цены на авиабилеты, кинулись их скупать. Но стоило кампании закончиться, как купившим билеты людям стали приходить уведомления о том, что весь рейс или один из его сегментов отменен.
16. КАК ЭТО БЫЛО? 〉 На Евровидении-2023 победила Швеция. Эстония заняла неожиданно высокое место!
В мае команда портала Limon.ee, как и каждый год, активно вела онлайн-трансляцию полуфиналов и финала песенного конкурса Евровидение-2023, который проходил в Ливерпуле, Великобритания. Во второй раз победу одержала певица Loreen из Швеции, на сей раз в песней Tattoo. В следующем году конкурс пройдет у наших западных соседей.
15. В Таллинне на парковке Rimi в машине найден труп
В конце июля возле Pärnamäe Rimi был обнаружен труп в машине. На месте работали правоохранительные органы. По сообщениям пользователей в группе Ez-дуны, машина стояла на парковке довольно давно.
14. Держите валерьянку под рукой: сколько стоит билет на прямой авиарейс Таллинн-Тенерифе?
В ноябре вылетел первый самолет по прямому маршруту Таллинн-Тенерифе авиакомпании airBaltic. Тогда мы решили посмотреть, насколько реально простому жителю Эстонии без особых сбережений собраться и полететь на Тенерифе этим рейсом?
13. Павел Глоба предрекает третью мировую: с 2024 по 2027 – самые опасные годы
Еще в 15 лет назад Павел Глоба писал о глобальных изменениях в мире. Слова астролога с пугающей точностью начали сбываться. Однако, по мнению астролога, текущие события лишь преддверье еще больших бед.
12. The Weeknd в Таллинне: десятки тысяч поклонников собрались на Певческом поле
12 августа в Таллинне выступила мировая звезда - The Weeknd. Толпы поклонников в течение всего дня стекались на Певческое поле, на концерт было продано 55 000 билетов. Смотрите, как это было!
11. ШУТКА ПРИВЕЛА К СМЕРТИ 〉 Скончался 27-летний мужчина, которого девушка столкнула в бассейн аквапарка в Пярну
В марте в Пярнуском водном центре 27-летнего мужчину в шутку столкнули в глубокий бассейн. Друзья не сразу поняли, что их друг не шутит, а по-настоящему тонет. Когда они среагировали, было уже слишком поздно. Сначала пришла инструктор по безопасности, которая позвала на помощь своего коллегу. В итоге прошло более пяти минут с того момента, как погибший оказался под водой. К сожалению, через несколько дней мужчина скончался в больнице.
10. Кая Каллас строит домик у моря: папарацци даже сделали фото
Эстонские журналисты в октябре отправилась посмотреть на строительство дома Каи Каллас. Сообщалось, что дом строится в поселке Таммисту в волости Куусалу, в двух шагах от песчаного пляжа.
9. ДЕСЯТКИ ОБМАНУТЫХ 〉 Вы не поверите, чем на самом деле оказался популярный в Эстонии электромагнитный антиобледенитель
«Избегайте обледенения стекол автомобиля и снега в холодное время года», - гласила размещенная в социальных сетях кампания на эстонском языке, предлагающая устройство для очистки стекол от снега и льда с «электромагнитно-молекулярным» эффектом.
8. LIMON LIVE 〉 Елена Варик предсказала будущее Эстонии на ближайшие несколько лет
Прогнозы эстонского таролога сбываются с удивительной точностью. В студии Limon LIVE Елена Варик рассказала, что ждет Эстонию в ближайшем будущем.
7. «ЕГО КОПТИЛИ, КАК ПОРОСЕНКА!» 〉 Жительница Таллинна долго искала пропавшего кота, а когда нашла – пришла в ужас
Жительница Таллинна почти год безуспешно искала своего породистого кота Фабио. Страшная находка заставила хозяйку обратиться в полицию. Для инициирования расследования улик оказалось недостаточно, но безутешная хозяйка уверена, что ее трагическая история станет уроком для остальных владельцев животных в Эстонии.
6. В Эстонию завезли клопов из Франции. Эксперт рассказал, какие меры следует срочно предпринять
Франция подверглась нашествию клопов: в начале октября французское правительство объявило о начале борьбы с клопами, появившимися в общественном транспорте, кинотеатрах и больницах. Тогда же стало известно и о первых случаях, когда кровососущих завезли в Эстонию.
5. Жители Таллинна возмущены чиабаттой из Lidl: «Скажите, пожалуйста, это фишка всех магазинов?»
В группе в Facebook появилась публикация, автор которой жаловался на «пустую» чиабатту в магазинах Lidl. Портал Limon.ee решил провести эксперимент, результаты которого можно посмотреть в видео ниже.
4. ПИСЬМО ЭСТОНСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ 〉 «Мне 75 лет. Почему я должна платить за банкет богачей?»
Весной в Facebook появилось открытое письмо пожилой жительницы волости Тарту. Пенсионерка с ограниченной подвижностью хотела выразить свое возмущение и беспокойство по поводу новых налогов, которые уже повышены и скоро начнут действовать.
3. Семья на последние деньги купила дом, но счастья это не принесло: «Плакала по ночам, потому что не знала, что будет завтра»
Конец прошлого года принес семье Керли не только скорбь в связи со смертью близкого человека, но и переживания из-за нового дома. Оказалось, что дом, который они купили на деньги, которые долго копили, не держит тепло, и они встретили зиму в холоде.
2. Водитель автобуса не вышел на работу из-за стыда: вот в чем суть феномена
Весной финское издание Iltalehti написало о странном случае в Финляндии, когда водитель автобуса отказался выходить на работу по очень необычной причине - он стеснялся своей профессии.
1. Официантка отказалась обслуживать клиентов на русском языке: «Наш государственный язык – эстонский»
В сети Twitter летом появилось видео, на котором бывшая официантка трактира III Draakon отказывается обслуживать клиентов на русском языке. «Если вы местные, вы должны знать достаточно, чтобы покупать еду и напитки на эстонском языке», - говорит она на видео.