ГАЛЕРЕЯ ⟩ Depeche Mode в Таллинне: десятки тысяч поклонников, белые перчатки и магия электричества

С самого начала концерта в воздухе витала невероятная электрическая атмосфера. Огромные экраны на сцене загорелись яркими цветами, а толпа фанатов загудела от восторга. В течение полуторачасового выступления Depeche Mode Певческое поле превратилось в огромный танцпол, где тысячи людей двигались в ритм любимых песен. Во время исполнения одной из песен зрители поднимали вверх руки в белых перчатках. На лирических композициях тысячами светлячков зажигались мобильные телефоны.

На этот концерт поклонники группы съехались из Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии и многих других стран. Несмотря на то, что у Depeche Mode сейчас проходит мировое турне, самые ярые почитатели ездят вслед за любимыми музыкантами по разным странам.

Фото: Konstantin Sednev

Хотя впускать на концерт зрителей начали лишь в 17:00, уже в полдень около ворот Певческого поля на расстеленных куртках дежурили фанаты, которые еще утром прибыли в Таллинн на это музыкальное событие. Вечером же во всех проходных пунктах образовались внушительные очереди. Поскольку по правилам на Певческое поле во время концертов не пускают с зонтами, многие посетили концерта признались, что подстраховались и взяли с собой дождевики. Однако погода смилостивилась над меломанами, к вечеру тучи над Таллинном рассеялись, а толпу осветило яркое солнце.

Дэйв Гаан Фото: Konstantin Sednev

Послушать музыкантов пришли поклонники всех возрастов. Маленьких зрителей во время концерта отцы мужественно брали на плечи. Было в этот вечер на Певческом поле множество людей в красочных футболках с надписью Depeche Mode – сразу видно, что люди долго ждали этого концерта и готовились.

На разогреве у легендарных британских исполнителей выступила группа Hope. Правда, их публика встретила довольна холодно, уж слишком утомительным было ожидание легенды.

Мартин Гор Фото: Konstantin Sednev