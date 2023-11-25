ДЕСЯТКИ ОБМАНУТЫХ ⟩ Вы не поверите, чем на самом деле оказался популярный в Эстонии электромагнитный антиобледенитель

С этим гаджетом не нужно ничего делать, кроме как просто установить его в автомобиль. Антиобледенитель, работающий на солнечных батареях, является автономным и, как утверждается, служит до 3 лет. Заявлено, что устройство активизирует в снегу и льду молекулярные движения, вызывающие быстрое таяние.

Круглое приспособление стоит в интернет-магазине kaubad1.ee 19,35 евро, а покупка трех штук обойдется «всего лишь» в 34,83 евро.

Скриншот с сайта kaubad1.ee. Фото: Nelli Teataja/ Скриншот

Для скептиков найдутся и хвалебные отзывы от эстонских покупателей. «В такой холод у меня всегда невероятно быстро замерзали руки, и мне еще приходилось чистить машину. И как же долго я чистила ее по утрам. Теперь мне больше не нужно этого делать, спасибо», - пишет некая Ану Пыдер.

Отзывы. Фото: Nelli Teataja/ Скриншот

Звучит все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и первым тревожным знаком здесь то, что сайт kaubad1.ee не входит в список интернет-магазинов, отмеченных знаком доверия Союза интернет-торговли Эстонии. Второе предупреждение поступило от интерфейса WebParanoid, который отслеживает сомнительные сайты и отметил сайт kaubad1.ee как «мошеннический».

Реальная цена - 1,55 евро!

Немного поискав, редакцтя Нелли Театая выяснила, в чем же дело. Вместо устройства, которое плавит лед пред ними предстал освежитель воздуха для автомобиля стоимостью 1,55 евро, выставленный на продажу на платформе Alibaba!

Устройство, выставленное на продажу на платформе Alibaba. Фото: Alibaba/Скриншот

Оказывается, мошенничество происходит следующим образом:

«Бизнесмены» закупали дешевые освежители воздуха оптом на китайских сайтах типа Alibaba. Затем эти пластиковые изделия упаковывали в, новую упаковку с товарным знаком. Команды маркетологов создают фальшивые, но правдоподобно выглядящие сайты, производят и заказывают рекламу в социальных сетях, забрасывая потенциальных покупателей своими явно преувеличенными обещаниями. Однако ребрендинг не превращает пластиковую емкость с запахом в нанотехнологию.