«Избегайте обледенения стекол автомобиля и снега в холодное время года», - гласит размещенная в социальных сетях кампания на эстонском языке, предлагающая устройство для очистки стекол от снега и льда с «электромагнитно-молекулярным» эффектом. Выяснилось, однако, что это мошенничество, пишет Nelli Teataja.
ДЕСЯТКИ ОБМАНУТЫХ ⟩ Вы не поверите, чем на самом деле оказался популярный в Эстонии электромагнитный антиобледенитель
С этим гаджетом не нужно ничего делать, кроме как просто установить его в автомобиль. Антиобледенитель, работающий на солнечных батареях, является автономным и, как утверждается, служит до 3 лет. Заявлено, что устройство активизирует в снегу и льду молекулярные движения, вызывающие быстрое таяние.
Круглое приспособление стоит в интернет-магазине kaubad1.ee 19,35 евро, а покупка трех штук обойдется «всего лишь» в 34,83 евро.
Для скептиков найдутся и хвалебные отзывы от эстонских покупателей. «В такой холод у меня всегда невероятно быстро замерзали руки, и мне еще приходилось чистить машину. И как же долго я чистила ее по утрам. Теперь мне больше не нужно этого делать, спасибо», - пишет некая Ану Пыдер.
Звучит все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и первым тревожным знаком здесь то, что сайт kaubad1.ee не входит в список интернет-магазинов, отмеченных знаком доверия Союза интернет-торговли Эстонии. Второе предупреждение поступило от интерфейса WebParanoid, который отслеживает сомнительные сайты и отметил сайт kaubad1.ee как «мошеннический».
Реальная цена - 1,55 евро!
Немного поискав, редакцтя Нелли Театая выяснила, в чем же дело. Вместо устройства, которое плавит лед пред ними предстал освежитель воздуха для автомобиля стоимостью 1,55 евро, выставленный на продажу на платформе Alibaba!
Оказывается, мошенничество происходит следующим образом:
«Бизнесмены» закупали дешевые освежители воздуха оптом на китайских сайтах типа Alibaba. Затем эти пластиковые изделия упаковывали в, новую упаковку с товарным знаком. Команды маркетологов создают фальшивые, но правдоподобно выглядящие сайты, производят и заказывают рекламу в социальных сетях, забрасывая потенциальных покупателей своими явно преувеличенными обещаниями. Однако ребрендинг не превращает пластиковую емкость с запахом в нанотехнологию.
Компания MalwareTips, занимающаяся охотой на интернет-мошенников, пишет, что аферисты, продающие бесполезные товары, уже получили неплохую прибыль, и тысячи людей по всему миру попались на их уловки. Кому из нас не надоело чистить машину от снега? После покупки этого гаджета в машине может пахнуть какими-то химикатами, но чистить ее все равно придется обычными методами.