LIMON LIVE ⟩ Елена Варик предсказала будущее Эстонии на ближайшие несколько лет

Гостьей пятничного выпуска Limon LIVE стала руководитель благотворительного фонда Donum Vitae, известный общественный деятель, баронесса Елена Варик.

Елена с детства раскладывает карты Таро, сначала это было всего лишь хобби, но в 90-е годы жизнь вынудила монетизировать свое увлечение. За предсказаниями к Елене обращаются политики, банкиры и другие известные люди из Эстонии и не только.

Мы сами убедились, что предсказания Елены Варик сбываются одно за другим. Победа на выборах председателя Центристской партии мэра Таллинна Михаила Кылварта доказала, что прогноз Варик, который она сделала в конце прошлого года по просьбе редакции Limon.ee, сбылся почти для всех политиков и известных персон.

«За два года до появления женщины-президента я сказала, что к власти в Эстонии придет именно женщина, - рассказывает Елена Варик. - Тогда мне никто не поверил, но стала баллотироваться Марина Кальюранд. Сначала я подумала, что это она, но вдруг неожиданно появилась Керсти».

Фото: Madis Veltman

Сбылось и предсказание, которое дала Елена Варик на передаче «Русский вопрос» на ETV+. «Мое предсказание, что в течение полугода два больших политика резко уйдут со своих мест, сбылось через пять месяцев, даже их даты рождения совпали. Михаил Корб и Мартин Репинский ушли тогда со своих постов».