LIMON LIVE ⟩ Елена Варик предсказала будущее Эстонии на ближайшие несколько лет

Прогнозы эстонского таролога сбываются с удивительной точностью. В студии Limon LIVE Елена Варик рассказала, что ждет Эстонию в ближайшем будущем. Когда уйдет с поста премьер-министр Кая Каллас? Справится ли Михаил Кылварт с новой ролью председателя Центристской партии? Надолго ли он останется мэром Таллинна? Все это и многое другое смотрите в ярком выпуске шоу Limon LIVE c ведущими Светланой Карабут и Эдгаром Гергелем.
Гостьей пятничного выпуска Limon LIVE стала руководитель благотворительного фонда Donum Vitae, известный общественный деятель, баронесса Елена Варик.
Елена с детства раскладывает карты Таро, сначала это было всего лишь хобби, но в 90-е годы жизнь вынудила монетизировать свое увлечение. За предсказаниями к Елене обращаются политики, банкиры и другие известные люди из Эстонии и не только.
Мы сами убедились, что предсказания Елены Варик сбываются одно за другим. Победа на выборах председателя Центристской партии мэра Таллинна Михаила Кылварта доказала, что прогноз Варик, который она сделала в конце прошлого года по просьбе редакции Limon.ee, сбылся почти для всех политиков и известных персон.
«За два года до появления женщины-президента я сказала, что к власти в Эстонии придет именно женщина, - рассказывает Елена Варик. - Тогда мне никто не поверил, но стала баллотироваться Марина Кальюранд. Сначала я подумала, что это она, но вдруг неожиданно появилась Керсти».
Сбылось и предсказание, которое дала Елена Варик на передаче «Русский вопрос» на ETV+. «Мое предсказание, что в течение полугода два больших политика резко уйдут со своих мест, сбылось через пять месяцев, даже их даты рождения совпали. Михаил Корб и Мартин Репинский ушли тогда со своих постов».
Конечно, в студии Limon LIVE мы попросили Елену Варик разложить карты Таро, чтобы услышать новые прогнозы. Ну, что сказать - устроены так люди. И мы, как, впрочем, и все остальные, желаем знать, что будет!
Елена Варик разложила карты Таро прямо под телекамерами.
«К 2025 году Эстонию ждет глобальная перемена к лучшему, - говорит Варик. - К сожалению, на 2024 год выпадает карта Башня - это разрушения, может, даже еще одна революция и перемена власти. Но, к сожалению, это произойдет. А вот с 2025 года - наоборот, дорога Эстонии пойдет вверх. Сейчас, к сожалению, эти два года будут тяжелейшие. Это время испытаний - годы, когда и правительство, и простые люди будут стоять перед непростым выбором. Но 2025 год остановит этот тяжелый период».
Что сказали карты Таро про будущее Михаила Кылварта в роли председателя Центриской партии и когда Кая Каллас оставит должность премьер-министра? Какие удивительные проекты планирует Елена Варик в будущем, в том числе, с актером Киану Ривзом? Скорее смотрите в свежем выпуске Limon LiVE! Мы точно не дадим вам заскучать в пятницу вечером!