Елена Варик – известный в стране таролог и общественный деятель, которая неоднократно предсказывала судьбу эстонских и мировых политиков в эфире общественно-правового телевидения. Завершается для многих ужасный 2022 год, который принес миру много бед и войн. Каким будет 2023 год как для Эстонии в целом, так и для местных и мировых политиков, узнаем прямо сейчас в эксклюзивном сюжете портала Limon.ee.
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ВИДЕО ⟩ Прогноз таролога Елены Варик на 2023 год: Путина могут арестовать, Каллас ждет повышение, а Пугачеву – много секса!
Прогноз таролога Елены Варик на 2023 год: Путина могут арестовать, Каллас ждет повышение, а Пугачеву – много секса!
Елена Вирик любезно приняла съемочную группу у себя дома. Накормила пирожками, напоила кофе и усадила за самый главный стол в доме у окна, где она обычно делает расклады для своих многочисленных клиентов. «Не бойтесь, это не страшно!» – с улыбкой говорит она. Кажется, что мы перед съемками переживали даже больше, чем таролог. Сразу видно, что перед нами очень опытный специалист, который уверенно гадает не только на этих картах. Все названия этих магических колод простому человеку даже не выговорить. Но для нашего сюжета Елена выбрала самые старые карты, которые есть у нее дома. Подготовила колоду и начала делать прогнозы.
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