ВИДЕО ⟩ Прогноз таролога Елены Варик на 2023 год: Путина могут арестовать, Каллас ждет повышение, а Пугачеву – много секса!

Елена Вирик любезно приняла съемочную группу у себя дома. Накормила пирожками, напоила кофе и усадила за самый главный стол в доме у окна, где она обычно делает расклады для своих многочисленных клиентов. «Не бойтесь, это не страшно!» – с улыбкой говорит она. Кажется, что мы перед съемками переживали даже больше, чем таролог. Сразу видно, что перед нами очень опытный специалист, который уверенно гадает не только на этих картах. Все названия этих магических колод простому человеку даже не выговорить. Но для нашего сюжета Елена выбрала самые старые карты, которые есть у нее дома. Подготовила колоду и начала делать прогнозы.