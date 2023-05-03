ПИСЬМО ЭСТОНСКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ ⟩ «Мне 75 лет. Почему я должна платить за банкет богачей?»

Политик EKRE Сильвер Куузик разместил на своей странице в Facebook открытое письмо жительницы волости Тарту, которое уже прокомментировали и поделились им почти 200 раз (по состоянию на 2 мая).

«Я 75-летний человек с ограниченными возможностями передвижения. Я уже покупаю в магазине продукты со скидкой», - начинает свое письмо пенсионерка.

Она продолжает: «Кая Каллас растратила деньги народа. Теперь мы должны платить за банкет богачей. Каллас говорит о налоговом бремени. Учитесь считать вместе с министрами. Она сама - бремя на плечах у эстонского народа».

Автор письма говорит, что является домовладельцем и ему принадлежит определенный участок. «Люди, живущие в сельской местности, все еще страдают от повышения земельного налога. [...] Цены, с учетом нового налога, вырастут в 16,8 раз. Я не знаю, где взять деньги на налоги», - с тоской пишет пенсионерка. В своем письме она думает, что однажды может потерять свой дом, потому что не сможет платить эти налоги.

«Я не думаю, что у государства закончатся деньги...», - пишет она.

«Если налог на землю вырастет в 16,8 раза, то в сельской местности невозможно будет прожить на те же доходы. К этому добавится налог на автомобиль, - написал Куузик в посте на Facebook. - У меня такое грустное и плохое предчувствие, но я прямо сказал, что, к сожалению, у меня нет никаких инструментов, чтобы помочь им!» - добавил он.