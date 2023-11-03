Держите валерьянку под рукой: сколько стоит билет на прямой авиарейс Таллинн-Тенерифе?

Давайте посмотрим полеты на весну, например, в апреле, когда на острове еще не смертельно жарко. Кроме того, до апреля сейчас ровно полгода. Это достаточный срок, казалось бы, билеты должны быть существенно дешевле. Но что нам на это скажет airBaltic?

В апреле средняя дневная температура на острове практически такая же, как в ноябре, составляет около 22 градусов тепла.

Итак, летим в понедельник, 1 апреля, а возвращаемся через неделю, 8 числа. Билет эконом-класса в один конец обойдется в 323 евро и 99 центов, туда-обратно авиакомпания вас доставит за 660 евро и 98 центов. Но есть и более дорогие билеты. Бизнес-класс, соответственно, еще дороже.

Цены из Таллинна на Тенерифе и обратно, эконом-класс. 1 и 8 апреля. Фото: Скриншот с сайта airBaltic

Какая есть более дешевая альтернатива? Будем честными, из Таллинна похожих равноценных возможностей нет, чтобы и мало пересадок, и недорого, такого не бывает. А вот из Риги нам удалось найти вполне достойные варианты на те же даты от разных авиакомпаний. Но это не прямые рейсы. Итак, с 6 по 13 ноября из Риги на Тенерифе можно улететь за 340 евро туда-обратно, при этом пересадки не будут изнурительными.

Цены на ноябрь из Риги. Фото: Skyscanner. Скриншот.

Но в апреле ситуация серьезно меняется, и самые дешевый перелет из Риги с 1 по 8 апреля туда-обратно - почти 400 евро, в данном случае точно не имеет смысла в этих всех хитросплетениях.