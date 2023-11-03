Держите валерьянку под рукой: сколько стоит билет на прямой авиарейс Таллинн-Тенерифе?

Сегодня вылетел первый самолет по прямому маршруту Таллинн-Тенерифе авиакомпании airBaltic. И мы решили посмотреть, насколько реально простому жителю Эстонии без особых сбережений собраться и полететь на Тенерифе этим рейсом? Как вы сами думаете, сколько может стоить такой авиабилет эконом-класса?
Самый дешевый прямой рейс из эстонской столицы протяженностью около семи часов в ноябре обойдется в одну сторону для одного человека 323 евро, но чаще можно увидеть билеты стоимостью выше 500-600 евро на тех же условиях, и это не бизнес-класс. За бизнес придется доплатить. 27 ноября, когда билет стоит дешевле всего, полететь бизнес-классом можно за 758 евро и 99 центов, а самый дорогой билет этим же классом обойдется в 1081 евро.
Но остров Тенерифе находится далеко от Эстонии, это уже практически Африка. Рядом располагаются Марокко и Западная Сахара. Если ехать на автомобиле без непредвиденных ситуаций на дороге и без остановок, то потребуется около 80 часов, а если идти пешком, то можно преодолеть этот путь за 39 дней. Протяженность маршрута на автомобиле - более 5700 километров, пешком - на пару сотен километров меньше. Сегодняшний самолет Airbus преодолел этот маршрут за шесть 6 часов и 30 минут.
Итак, вернемся к ценам на перелеты. Если вы бронируете рейс туда-обратно, безусловно, получаете скидку. Давайте же выберем неделю отдыха, и полетим прямым рейсом на Тенерифе из Таллинна в понедельник, 6 ноября, а вернемся тоже в понедельник, но уже 13 ноября. И этот перелет на одного человека без еды, напитков и существенного багажа обойдется в... почти 1000 евро, если быть более точным, то 992 евро и 98 центов.
Что касается погоды, то там сейчас наше лето. Днем температура колеблется от +21...+27 градусов тепла.
Давайте посмотрим полеты на весну, например, в апреле, когда на острове еще не смертельно жарко. Кроме того, до апреля сейчас ровно полгода. Это достаточный срок, казалось бы, билеты должны быть существенно дешевле. Но что нам на это скажет airBaltic?
В апреле средняя дневная температура на острове практически такая же, как в ноябре, составляет около 22 градусов тепла.
Итак, летим в понедельник, 1 апреля, а возвращаемся через неделю, 8 числа. Билет эконом-класса в один конец обойдется в 323 евро и 99 центов, туда-обратно авиакомпания вас доставит за 660 евро и 98 центов. Но есть и более дорогие билеты. Бизнес-класс, соответственно, еще дороже.
Какая есть более дешевая альтернатива? Будем честными, из Таллинна похожих равноценных возможностей нет, чтобы и мало пересадок, и недорого, такого не бывает. А вот из Риги нам удалось найти вполне достойные варианты на те же даты от разных авиакомпаний. Но это не прямые рейсы. Итак, с 6 по 13 ноября из Риги на Тенерифе можно улететь за 340 евро туда-обратно, при этом пересадки не будут изнурительными.
Но в апреле ситуация серьезно меняется, и самые дешевый перелет из Риги с 1 по 8 апреля туда-обратно - почти 400 евро, в данном случае точно не имеет смысла в этих всех хитросплетениях.
Тенерифе (Tenerife) - крупнейший и красивейший остров Канарского архипелага, с 50-х годов прошлого века этот остров буквально «оккупирован» туристами и вместе с тем, до сих пор считается райским местом для отдыха. Это один из самых густонаселенных Канарских островов и самый популярный: более десяти миллионов туристов слетаются сюда ежегодно.
Полный древней таинственности, остров интересен как исторически, так и своей природой, и принадлежит к всемирному культурному наследию ЮНЕСКО в Испании.
Площадь Тенерифе - 2034,38 км², численность населения - 906 800 человек. Ближайший материк - Африка (300 км), до континентальной Испании 1200 км. Столица - Санта-Крус-де-Тенерифе, расположена в северной части острова.
Тенерифе имеет вулканическое происхождение, в центре острова возвышается величественный Тейде - действующий вулкан высотой 3718 метров над уровнем моря (самая высокая точка в Испании). Местные аборигены Гуанчи свято верили в то, что в жерле вулкана живет сам дьявол и долгое время называли остров Isla del Infierno (Исла дель Инферно) - Остров Ада.