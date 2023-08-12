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ФОТО И ВИДЕО ⟩ The Weeknd в Таллинне: десятки тысяч поклонников собрались на Певческом поле

Обновлено в 22:05
Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
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В субботу, 12 августа, в Таллинне выступает мировая звезда - The Weeknd. Толпы поклонников стекаются на Певческое поле, их сегодня здесь ожидается 55 000. Зрителям раздают специальные мигающие браслеты, которые на концерте помогут стать им частичкой яркого шоу.

Смотрите видео, как забегали первые зрители на концерт!


Выступление в Эстонии артиста такой величины как The Weeknd - событие грандиозное. Сегодня вечером на Певческом поле ожидается невероятной красоты электронное шоу. Поклонники канадской поп-звезды съехались в Эстонию со всей Европы, ведь Таллинн вошел в тур артиста наряду с такими городами как Прага, Париж, Милан, Варшава, Лондон, Мадрид, Барселона и другими. В нашей стране проходит единственный концерт не только в странах Балтии, но и в северной Европе. Поэтому сегодня в Таллинн приехали поклонники The Weeknd не только из Латвии и Литвы, но и из Финляндии, Швеции, Норвегии.

Более половины билетов на The Weeknd были проданы заграничным покупателям, из них около 10 000 - поклонники из Финляндии.

Хотя впускать на концерт зрителей начали в 16:00, уже в полдень около ворот Певческого поля на расстеленных куртках дежурили фанаты, которые еще утром прибыли в Таллинн на это музыкальное событие. Задолго до концерта мы увидели даже одну небольшую палатку.

«Мы добрались на пароме, с утра караулим у ворот», - рассказали нашему порталу девушки, которые вчетвером приехали на концерт любимого артиста. 

Когда первых зрителей начали впускать на Певческое поле, они бегом побежали занимать лучшее места. Те, кто занял лучшие позиции у самой сцены в VIP-зоне, признались, что специально не пили много перед этим вечером и не собираются покупать напитки, дабы потом не потерять свои места, если вдруг приспичит отлучиться в туалет.

Множество людей пришло в этот вечер на Певческое в красочных футболках с надписью The Weeknd - сразу видно, что люди долго ждали этого концерта и готовились. Впрочем, купить такую футболку можно и на месте.

Артист должен выйти на сцену ориентировочно в 21:30. Чем ближе его выступление, тем длиннее очереди образовываются у проходных пунктов. Впрочем, кто-то решил сэкономить на билетах и сделал себе пикник за забором. Такие компании встречаются по всему периметру Певческого поля, благо, погода сегодня это позволяет.

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