ФОТО И ВИДЕО ⟩ The Weeknd в Таллинне: десятки тысяч поклонников собрались на Певческом поле

Смотрите видео, как забегали первые зрители на концерт!



Выступление в Эстонии артиста такой величины как The Weeknd - событие грандиозное. Сегодня вечером на Певческом поле ожидается невероятной красоты электронное шоу. Поклонники канадской поп-звезды съехались в Эстонию со всей Европы, ведь Таллинн вошел в тур артиста наряду с такими городами как Прага, Париж, Милан, Варшава, Лондон, Мадрид, Барселона и другими. В нашей стране проходит единственный концерт не только в странах Балтии, но и в северной Европе. Поэтому сегодня в Таллинн приехали поклонники The Weeknd не только из Латвии и Литвы, но и из Финляндии, Швеции, Норвегии.

Более половины билетов на The Weeknd были проданы заграничным покупателям, из них около 10 000 - поклонники из Финляндии.

Хотя впускать на концерт зрителей начали в 16:00, уже в полдень около ворот Певческого поля на расстеленных куртках дежурили фанаты, которые еще утром прибыли в Таллинн на это музыкальное событие. Задолго до концерта мы увидели даже одну небольшую палатку.

«Мы добрались на пароме, с утра караулим у ворот», - рассказали нашему порталу девушки, которые вчетвером приехали на концерт любимого артиста.

Когда первых зрителей начали впускать на Певческое поле, они бегом побежали занимать лучшее места. Те, кто занял лучшие позиции у самой сцены в VIP-зоне, признались, что специально не пили много перед этим вечером и не собираются покупать напитки, дабы потом не потерять свои места, если вдруг приспичит отлучиться в туалет.

Множество людей пришло в этот вечер на Певческое в красочных футболках с надписью The Weeknd - сразу видно, что люди долго ждали этого концерта и готовились. Впрочем, купить такую футболку можно и на месте.