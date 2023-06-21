ФОТО ⟩ Возможно только в Таллинне: мужчина спустил штаны в автобусе и начал фотографировать свое мужское достоинство

«Мне стало страшно отправлять своих детей на автобус, если в общественном транспорте уже так открыто занимаются подобной деятельностью...», - говорит она.

На фотографии мужчина сидит в таллиннском общественном транспорте со спущенными брюками, так что его мужское достоинство видно. Видимо, мужчина пытается сфотографировать свои гениталии. Сидящие и стоящие вокруг него люди, похоже, нисколько его не беспокоят.

Ужасающая картина в таллинском автобусе. Фото: Lugeja foto

Женщина, приславшая фотографию, не смогла сказать, когда, где и кем она была сделана, но ей очень жаль, что снимок распространяется. «Очень жаль, что такая фотография была распространена. Я предполагаю, что она была сделана весной, так как все одеты в куртки».

Молодые люди рядом с оголившимся мужчиной, однако, усмехаются. «Я не знаю, это какая-то договоренность между парнями, сидящими рядом с ним, или ему самому пришла эта идея. Если он придумал это сам, просто немного грустно, что ребята рядом с ним смеются, ничего не делаю и не говорят о том, что это ненормально».

Ханнес Фальтен, директор по обслуживанию «Таллиннского городского транспорта» (TLT), говорит, что очень жаль, когда люди делают в общественных местах то, что не считается правильным. «Водитель автобуса может не замечать таких ситуаций, так как в первую очередь обращает внимание на движение. Однако встревоженные пассажиры могли бы предупредить водителя автобуса, который попросил бы пассажира со странным поведением покинуть автобус или вызвал бы полицию, если бы тот отказался», - говорит он.