Пн, 16.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

В Эстонию завезли клопов из Франции. Эксперт рассказал, какие меры следует срочно предпринять

Крислин Метсанурм
, репортер
Facebook
Comments
Клопы в диване-кровати в Л'Ай-ле-Роз (Франция).
Клопы в диване-кровати в Л'Ай-ле-Роз (Франция). Фото: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

Во Франции клопы в последнее время становятся все более серьезной проблемой, и вывести их - сущее испытание. «По возможности, вернувшись из Франции, следует постирать все, что у вас было с собой, а спортивную сумку - выбросить», - говорит специалист по борьбе с вредителями из фирмы OÜ Rentokil Аннели Хааванди. Об этом пишет Elu24.

Франция подверглась нашествию клопов: в начале октября французское правительство объявило о начале борьбы с клопами, появившимися в общественном транспорте, кинотеатрах и больницах, пишет Postimees.

Кровососущие постельные клопы были замечены в парижском метро, в сверхскоростных поездах и в парижском аэропорту имени Шарль-де-Голля. Путешественники с отвращением публикуют в социальных сетях фотографии и видео с клопами.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх