В Эстонию завезли клопов из Франции. Эксперт рассказал, какие меры следует срочно предпринять

Во Франции клопы в последнее время становятся все более серьезной проблемой, и вывести их - сущее испытание. «По возможности, вернувшись из Франции, следует постирать все, что у вас было с собой, а спортивную сумку - выбросить», - говорит специалист по борьбе с вредителями из фирмы OÜ Rentokil Аннели Хааванди. Об этом пишет Elu24.
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Франция подверглась нашествию клопов: в начале октября французское правительство объявило о начале борьбы с клопами, появившимися в общественном транспорте, кинотеатрах и больницах, пишет Postimees.