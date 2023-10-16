В Эстонию завезли клопов из Франции. Эксперт рассказал, какие меры следует срочно предпринять

Во Франции клопы в последнее время становятся все более серьезной проблемой, и вывести их - сущее испытание. «По возможности, вернувшись из Франции, следует постирать все, что у вас было с собой, а спортивную сумку - выбросить», - говорит специалист по борьбе с вредителями из фирмы OÜ Rentokil Аннели Хааванди. Об этом пишет Elu24.