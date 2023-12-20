Недавно мы писали о том, что в конфетах из магазина Lidl были обнаружены личинки пищевой моли. «Конфеты с белком, и это не одна», - писал тогда автор поста. В этот раз мы снова имеем дело с товаром из Lidl. И если в первом случае в продукте был обнаружен компонент, о котором ни слова не упоминалось в составе товара, то в этот раз определенной части пищевого продукта явно не хватало. Смотрите видео нашего эксперимента!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жители Таллинна возмущены чиабаттой из Lidl: «Скажите, пожалуйста, это фишка всех магазинов?»
Вечером 11 декабря в группе «Отзывы о LIDL продукции (Эстония)» в Facebook появилась публикация, в которой автор спрашивает: «Скажите, пожалуйста, это только Какумяэ Lidl печет "пустую" чиабатту или это фишка всех магазинов Lidl?» - и добавляет фотографию словно кем-то уже поеденной чиабатты.
В комментариях к посту выяснилось, что автор сталкивается с такой проблемой уже не первый раз. «Я каждый раз беру, и каждый раз чиабатта такая. Походу я мазохист», - пишет автор публикации.
Такой пост никого не оставил равнодушным и собрал не только огромное количество различных реакций, но и комментариев. Кто-то рассказывает аналогичные истории, а кто-то - что ни разу не сталкивался с подобным.
«Покупали на Раадику, тоже пустая внутри», - пишет один из пользователей. «В обоих магазинах Lidl в Ласнамяэ почти половина чиабатты всегда пустая. Тоже перестали платить за воздух!» - жалуется другой. «Та же фигня. Поэтому и перестал брать», - добавляет еще один.
«Беру чиабатту всегда, и все нормально. Бывает небольшой кружочек, но буквально на одном кусочке», - рассказывает девушка в комментариях. «Всегда беру в Ласнамяэ и всегда норм. Видимо, вам не везет», - делится еще одна. «Несколько раз в неделю берем в Ласнамяэ, всегда ок, но никогда не режем на месте. Пару раз нарезали и получалось не очень», - пишет в комментариях пользователь, который не советует нарезать чиабатту в самом магазине.
Есть, конечно, среди комментаторов и те, кто был бы только рад такому товару. «Класс! Мне б такую, люблю только корочку», «Так это место для начинки», - пишут они.
Мы съездили в Какумяэ Lidl, где купили нашумевшую чиабатту, чтобы самим проверить, достанется ли нам хлебный мякиш или нам также придется довольствоваться корочкой.
Смотрите видео нашего эксперимента!
На наш запрос в Lidl ответил специалист по связям с общественностью Lidl Eesti Каспар Кютт, прокомментировав, что до них не доходила жалоба, связанная с данной проблемой. «Качество продуктов питания и удовлетворенность покупателей - главные приоритеты Lidl. Мы еженедельно проверяем качество чиабатты, и выясним, не является ли это дефектом производства».