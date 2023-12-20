ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жители Таллинна возмущены чиабаттой из Lidl: «Скажите, пожалуйста, это фишка всех магазинов?»

Вечером 11 декабря в группе «Отзывы о LIDL продукции (Эстония)» в Facebook появилась публикация, в которой автор спрашивает: «Скажите, пожалуйста, это только Какумяэ Lidl печет "пустую" чиабатту или это фишка всех магазинов Lidl?» - и добавляет фотографию словно кем-то уже поеденной чиабатты.

В комментариях к посту выяснилось, что автор сталкивается с такой проблемой уже не первый раз. «Я каждый раз беру, и каждый раз чиабатта такая. Походу я мазохист», - пишет автор публикации.

Фото: Postimees

Такой пост никого не оставил равнодушным и собрал не только огромное количество различных реакций, но и комментариев. Кто-то рассказывает аналогичные истории, а кто-то - что ни разу не сталкивался с подобным.

«Покупали на Раадику, тоже пустая внутри», - пишет один из пользователей. «В обоих магазинах Lidl в Ласнамяэ почти половина чиабатты всегда пустая. Тоже перестали платить за воздух!» - жалуется другой. «Та же фигня. Поэтому и перестал брать», - добавляет еще один.