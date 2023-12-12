НАЧИНКА С ЛИЧИНКОЙ ⟩ Конфеты из Lidl оказались с сюрпризом: «Радуйтесь, вам достался бесплатный белок»

В одной из закрытых групп Facebook недавно появилась жуткая публикация: женщина обнаружила в конфете личинку. Позже выяснилось, что она не единственная, кто столкнулся с такой неожиданностью. «Наличие паразитов в продуктах может стать очевидным только после того, как потребитель совершит покупку и откроет продукт», - сообщает Департамент сельского хозяйства и продовольствия.