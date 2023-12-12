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НАЧИНКА С ЛИЧИНКОЙ ⟩ Конфеты из Lidl оказались с сюрпризом: «Радуйтесь, вам достался бесплатный белок»

Седа Дунгурова
, репортер
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Конфета с сюрпризом. Снимок иллюстративный.
Конфета с сюрпризом. Снимок иллюстративный. Фото: Media Whale Stock/Shutterstock

В одной из закрытых групп Facebook недавно появилась жуткая публикация: женщина обнаружила в конфете личинку. Позже выяснилось, что она не единственная, кто столкнулся с такой неожиданностью. «Наличие паразитов в продуктах может стать очевидным только после того, как потребитель совершит покупку и откроет продукт», - сообщает Департамент сельского хозяйства и продовольствия.

2 декабря в Facebook группе «Отзывы о LIDL продукции (Эстония)» появилась публикация о том, как клиент магазина обнаружил в молочных конфетах с арахисом фирмы WAWEL личинки пищевой моли. «Конфеты с белком, и это не одна», - пишет автор поста, а позже под постом добавляет: «Хорошо, не ребенок съел. Мало того что живой, так и куча яиц...»

Скриншот публикации.
Скриншот публикации. Фото: Postimees
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