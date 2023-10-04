Кая Каллас строит домик у моря: папарацци даже сделали фото

Журналисты эстонского издательства Nelli Teataja отправилась посмотреть на строительство дома Каи Каллас. Сообщается, что дом строится в поселке Таммисту в волости Куусалу, в двух шагах от песчаного пляжа. Фото ЗДЕСЬ!

Посмотреть больше фотографий и узнать подробности читателям предложили в печатном издании.

Летом Nelli Teataja сообщала, что премьер-министр Эстонии и ее супруг Арво Халлик живут в ультрароскошной квартире в Кадриорге на улице Roheline aas, всего в нескольких сотнях метров от живописного Лебединого пруда.

Квартира была куплена в 2018 году за 450 000 евро и к настоящему времени подорожала как минимум на 100 000 евро. В квартире пять комнат, общая площадь 171 кв. м.