Алла Хокконен из столичного района Мустамяэ почти год безуспешно искала своего породистого кота Фабио. Страшная находка заставила хозяйку обратиться в полицию. Для инициирования расследования улик оказалось недостаточно, но безутешная хозяйка уверена, что ее трагическая история станет уроком для остальных владельцев животных в Эстонии.
«ЕГО КОПТИЛИ, КАК ПОРОСЕНКА!» ⟩ Жительница Таллинна долго искала пропавшего кота, а когда нашла – пришла в ужас
Кот по кличке Фабио, породистый ориентал, убежал из дома 12 ноября 2022 года. Он потерялся в столичном районе Мустамяэ, на Вильде-теэ. Хозяева развешивали объявления на подъездах домов, на магазинах, заправках. Ориентировку на пропавшего кота получили близлежащие ветклиники, сообщениями о пропаже пестрили и социальные сети.
За потеряшку было объявлено щедрое вознаграждение – 500 евро, в поисках домашнего любимца хозяйка обращалась за помощью даже к экстрасенсам. Напомним, что и наш портал в январе прошлого года подключился к поискам Фабио. Все оказалось безрезультатно: кот словно в воду канул.
Страшная находка в Ыйсмяэ
В октябре этого года на Эстонию налетел шторм, а после него во дворе жилого дома в районе Ыйсмяэ (приблизительно в 3 километрах от места, где пропал кот Фабио –прим.ред.) была обнаружена страшная находка – мумифицированный кот.
Волонтеры сфотографировали мертвое животное и сделали объявление в социальной сети Facebook. Когда Алла Хокконен случайно наткнулась в ленте на этот снимок, сердце екнуло. И хотя на высохшем трупике не удалось найти чипа, хозяйка сразу узнала в страшной находке своего пропавшего почти год назад ориентала.
«Я сердцем почувствовала, что этот он. По строению скелета ориенталы и сфинксы заметно отличаются от других кошек. У них определенная структура черепа, скелета», – объясняет Алла Хокконен, которая несколько лет занимается разведением ориенталов. – Когда я его увидела, эти длинные задние лапы… Я сразу поняла, что это он. Мне было не важно, есть чип или нет чипа. Я искала его почти год. Днем и ночью ходила, и сын, и дочь тоже со мной ходили – мы все искали…»
«Я увидела, что у него нет ни шкуры, ни глаз... И этот запах… он пах копченостью», – вспоминает хозяйка кота.
Фабио был крупный светло-коричневый кот с большими выразительными изумрудно-зелеными глазами. Выбежал из квартиры, когда 12-летняя дочь Аллы уходила гулять с подружкой. Девочка просто не заметила, как любопытный кот прошмыгнул в подъезд. Вначале его искали три недели без выходных. В надежде, что он нагуляется и сам вернется домой, владельцы подпирали дверь подъезда и держали ее постоянно открытой.
Волонтеры пытались убедить хозяйку Фабио, что страшная находка из Ыйсмяэ - не ее кот, ведь с его исчезновения прошло слишком много времени.
«Волонтер принесла маленький-маленький сверток. Он был таким малюсеньким, в три раза меньше, чем Фабио при жизни. Когда развернули этот сверток, у меня не осталось и малейшего сомнения, что это он. Я увидела, что у него нет ни шкуры, ни глаз, ни внутренних органов. И этот запах… он пах копченостью. Его коптили (плачет). Остатки ушек, этот носик, который я целовала. Какой ужас», – из-за нахлынувших эмоций Алла не может говорить и начинает реветь, потом делает глоток воды, успокаивается и продолжает рассказ.
«Волонтер и полицейский, который приехал, тоже обратили внимание на странный запах, будто его коптили, – разводит руками Алла. – Представляете, в голове не укладывается. Его коптили, как рождественского поросенка…»
«Это какой-то извращенец»
Почти год Алла Хокконен не теряла надежды, искала своего питомца и помогала другим людям, у которых также пропадали коты, в их поисках.
«Кого-то из потеряшек фотографировала и опубликовывала снимки в соцсетях, кого-то подкармливала. У меня во дворе машина стоит, которая давно не ездит, я под нее клала сухой корм в коробке, бывало, что и чистое мясо. Мой Фабио же только говядину ел. Но никто там ничего не брал. Я долгое время просто выкидывала залежавшийся корм и меняла его на новый», – вспоминает Алла.
Осторожно, фото в галерее могут шокировать! Так выглядел мертвый кот, которого в октябре нашли в Ыйсмяэ:
Хозяйка Фабио до сих пор винит себя, что не сумела разыскать Фабио и уберечь его от трагедии. С самого начала поисков она считала, что кота кто-то подобрал и удерживает у себя дома. Чтобы статного красавца захотели вернуть, в объявлениях Алла указывала, что кот болен и нуждается в дорогостоящем лечении. На самом же деле двухлетний Фабио был совершенно здоров и в домашнем питомнике у Аллы считался перспективным производителем.
«Он доверял людям, ориенталы вообще этим отличаются. Любопытство у них на первом месте, а опасности они не чувствуют. Фабио был очень добрым, умным и ласковым. Я даже не представляю, что могло произойти, и какие нелюди воспользовались его доверчивостью», – говорит Алла.
Хозяйка Фабио уверена, что кот попал в руки какого-то живодера, есть у нее и предположение, как мертвое животное оказалась во дворе жилого дома.
«Уже мертвый он у кого-то хранился на балконе, в какой-то коробке или просто подвешенный. Накануне его обнаружения в Таллинне был ураган, вот тельце и сдуло во двор», – говорит Алла. – Это дело рук какого-то извращенца, а может, и не одного… Смотрите, сколько объявлений о пропаже котов, а куда они деваются? Ну не находится большая часть. У нас нет ни голода, ни войны, чтобы такое с домашними животными вытворять. Я очень хочу предупредить владельцев домашних животных –ни в коем случае, не отпускайте котов на самовыгул, а покидая квартиру, убедитесь, что любопытное животное осталось дома».
«Ищите на производственной кухне», – советовал экстрасенс.
В поисках Фабио Алла Хокконен обращалась к экстрасенсам. Участник «Битвы экстрасенсов» Александр Киршенкин, который живет с ней в одном доме, с самого начала считал, что кота кто-то или что-то удерживает, или что он где-то заперт. Экстрасенс помогал хозяйке обследовать близлежащие подвалы.
Присоединилась к поискам ориентала и писательница Ирена Ред из Мааарду, которая считает, что также обладает экстрасенсорными способностями. Она сама написала хозяйке Фабио.
«Ирена сказала, ищите на кухне, причем, на какой-то производственной кухне», – вспоминает слова Ред хозяйка кота. После чего Алла устроила рейд по местным барам и кафе. Заходила с фотографией Фабио и в супермаркеты, при которых работали кухни, но никто не откликнулся.
Мы тоже связались с Иреной Ред, и она подтвердила, что по ее видениям, дар которых передался по наследству, во время активных поисков кота бедолага был еще жив. «Так хотелось помочь человеку, такой крик души был в соцсетях у Аллы», – объясняет Ред, почему решила связаться с хозяйкой.
Хоронить побоялись
После обнаружения мертвого кота Алла Хокконен написала заявление в полицию, а труп был передан на хранение в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA). После того, как полиция изучила материалы, пообщалась с волонтерами, было решено уголовное дело в связи с отсутствием улик не заводить. Алла, конечно, могла бы за свой счет инициировать экспертизу, чтобы установить породу мертвого кота и причину его смерти, но хозяйка решила дорогостоящую процедуру не проводить.
14 декабря Алла забрала тело кота из PTA, где он хранился почти два месяца в специальной морозильной камере. На следующий день хозяйка кремировала тело, предположительно, своего кота Фабио. Объясняет, что хоронить кота побоялась из-за стойкого запаха копчения, который, по ее мнению, мог бы спровоцировать диких животных раскопать тело бедолаги.
«В позапрошлую среду я забрала его тельце из департамента. Они мне его просто отдали и по-человечески посоветовали закрыть этот вопрос, не мучить себя, не тратить время на экспертизы», – говорит Алла Хокконен.
Волонтер: «Специфический запах был точно»
Волонтер, поисковик пропавших животных с девятилетним стажем, Ольга Миксон, которая разместила фотографии мертвого кота в социальных сетях, не исключает, что это дело рук какого-то изверга. Именно поэтому о страшной находке она оповестила Эстонский союз защиты животных.
«Кота нашла моя знакомая из Ыйсмяэ, попросила подъехать. Когда мы стали его рассматривать, я сразу поняла, что это не обычный труп. У меня есть карманный считыватель чипов, но когда я не смогла на высохшем тельце ничего обнаружить, решила подстраховаться, поехала в PetCity Rannamõisa, где работает круглосуточный ветеринарный врач, – рассказывает волонтер. – Но и там, уже при помощи профессионального аппарата, на нем чипа не нашли».
Поскольку найти чип на животном не удалось, чтобы разыскать владельца Ольга разместила фотографии мертвого кота в интернете, а тело оставила у себя около сарая в специальном ящике.
«Когда Алла приехала, немного сомневалась, но потом точно для себя решила, что это Фабио. Она стала его обнюхивать и сказала, что его коптили. Только тогда и я к нему принюхалась, и тоже почувствовала странный запах. Я ей предложила позвонить в полицию», – рассказывает волонтер.
Ольга соглашается, что запах действительно был очень странным, а по роду деятельности она часто сталкивается с мертвыми животными: «Специфический запах был точно. Было это копчение или подогрев на какой-то горелке… Обжигали сто процентов. Я не могу сказать, что это был запах прямо копченого мяса, но чего-то горелого точно. И даже показалось, что он весь опален был».
Полиция и специалист из PTA приехали практически одновременно. Тело кота решено было забрать на хранение в департамент до выяснения обстоятельств, а Алла написала заявление в полицию.
«Теперь можно только строить догадки, но я могу сказать точно: на трупе не было следов естественного разложения: ни червей, ни мух, а ведь еще стояло достаточно теплое время года. И запаха разложения не было совсем, чтобы до такого состояния дойти, надо где-то очень долго пролежать. Были ли у него изъяты внутренние органы или нет, я утверждать не берусь. Может они внутри и были. Кот скорее был просто высушен. Глазницы точно были пустые, и он был невесомо легким», – вспоминает волонтер Ольга Миксон, которая также давала показания в полиции.
Волонтер признается, что этот случай ее напугал, а особенно ее тревожит равнодушие людей. Этой же осенью Ольга Миксон нашла в этом же районе кота с перебитым позвоночником, который, судя по всему, тоже был просто выкинут на улицу в людном месте, а люди просто проходили мимо.
«Что меня насторожило, он тоже не был поврежден насекомыми, а был цел, будто его подбросили. Лежал долго на очень проходимом месте. Пугает, что люди настолько равнодушны», - говорит волонтер и отмечает, что в районе Ыйсмяэ регулярно пропадает очень много животных.
Не фильм ужасов, а человеческое равнодушие
Руководитель по коммуникации PTA Элен Курвитс сообщила, что тело кота, найденное в октябре в столичном районе Ыйсмяэ, долго хранилось в департаменте по просьбе полиции в качестве вещественного доказательства.
«Поскольку производство было закрыто полицией, улики будут уничтожены», – сообщила Элен Курвитс. Также она подтвердила, что в середине декабря предположительная хозяйка пришла за телом кота и забрала с целью похоронить.
Член правления Союза защиты животных Эстонии Пилле Теэс отмечает, что в случае подозрения на жестокое обращении с животным именно хозяину следует обращаться в полицию. «Союз защиты животных рассматривается только как заявитель о преступлении, но не как жертва, именно поэтому важно, чтобы заявление в полицию подавалось владельцем в первую очередь, – объясняет Пилле Теэс. – В октябре Ольга Миксон передала нашему волонтеру в чате фотографию мертвого кота, сообщив, что животное было найдено в месте, где ежедневно гуляют люди, и высказала подозрение, что кота принесли туда в мумифицированном состоянии без шерсти незадолго до того, как он был найден. Мы посоветовали в случае подозрения на жестокое обращение с животным обратиться в полицию».
В полиции нас заверили, что для начала процесса по статье о ненадлежащем уходе за животным (жестокое обращение с животным согласно § 264 Пенитенциарного кодекса) нет никаких оснований, также недоказуемо и причинение материального ущерба. Нет никаких оснований, подтверждающих, что найденное тело принадлежит именно коту Аллы, впрочем, как и то, что над ним произошла жестокая расправа.
Cледователь Ляэне-Харьюского отделения полиции Авели Аал-Тюрин дала лишь короткий комментарий. «Мы знаем об этом инциденте, однако уголовное производство по нему было прекращено. Останки животного были переданы в Сельскохозяйственный и пищевой департамент», – сказала представитель полиции.
Чтобы дать этой загадочной смерти кота хоть какое-то логическое объяснение, мы обратились к зоологу Алексею Туровскому. По нашей просьбе ведущий специалист Таллиннского зоопарка изучил фотографии мертвого кота и сказал, что решение полиции не инициировать расследование понятно – дорогая экспертиза в данном случае не оправдана, и для ее проведения, действительно, нет оснований.
«Несчастное животное умерло в условиях изоляции от влаги, где точно не было почвы. Мумификация, которую мы видим на этих снимках, в естественном порядке вполне возможна. Это могло произойти в достаточно глухом подвале или погребе с бетонированным полом. Самое главное – где не было быстрой, естественной смены воздуха, где было очень сухо», – говорит Алексей Туровский.
Зоолог объясняет, что смерть кота - вовсе не сценарий к фильму ужасов, а скорее всего, речь идет о человеческом безразличии. Отсутствие на трупе насекомых он также объясняет изоляцией контакта с почвой, где все эти деструкторы обитают.
«Ничего кинематографически ужасного по этим снимкам я предполагать не могу», – говорит Туровский.
Есть у зоолога и объяснение, почему от трупа мог исходить запах копченостей. – Это вполне естественно, если тело высыхает в более-менее сухом пространстве, то и запах будет соответствующий. Ткани хотя и постепенно высыхают, но все равно разлагаются, и при этом образуется множество самых разных веществ, которые в сумме могут симулировать и запах дыма в какой-то степени. Насколько я мог разглядеть на этих снимках, на коте шерстка частично сохранилась. Если б его действительно на вертеле жарили и коптили, то вообще бы никаких волосков не было. И поза трупика, и его состояние вполне выглядит как результат естественной мумификации. Этот процесс называется мацерация с последующей мумификацией. Никаких криминальных моментов тут предполагать оснований нет».
Мацерация (лат. maceratio, от лат. macero – размягчаю, размачиваю) – разъединение растительных или животных клеток в тканях.
Конечно, Алексей Туровский задается вопросом, как кот попал в подобные условия. «Несомненно, это не могло произойти на улице, на открытом воздухе. Скорее всего, он куда-то залез, почему-то не смог вылезти. Может быть, какой-то глубокий погреб. А потом кто-то чистил свой подвал, нашел такую штуку и выбросил», - предполагает Алексей Туровский. Зоолог искренне сочувствует хозяйке, ведь и сам обожает кошек, и они живут у него дома на протяжении всей жизни.
«Берегите своих животных!»
Хозяйка Фабио, Алла Хокконен, сейчас занимается воспитанием котят-ориенталов, которые недавно родились у нее в питомнике. Говорит, что они сейчас – лучшие лекари для ее души.
«Фабио мне снился очень долго: сидит около подъезда и просится домой, мама, забери! Люди не понимают, почему я так убивалась, и так долго его искала, а он был мне как ребенок. Знаете, после того, как мы с ним теперь простились, сны прекратились. Я сейчас вижу свою миссию в том, чтобы предупредить других людей - берегите своих животных», – просит Алла.
Хотя хозяйку Фабио не переубедить, что в смерти ее любимого кота виновен злоумышленник, ее горькая история действительно может стать поучительным уроком как для владельцев животных, так и для всех жителей Эстонии. Берегите своих питомцев вовремя, пока они рядом с вами, а также не проходите мимо чужой беды.
Если, действительно, труп попавшего в смертельную ловушку бедолаги Фабио был кем-то найден в подвале, то совершенно бессердечно было его выкидывать на улицу. В случае подобной находки можно обратиться в Эстонский союз защиты животных или же собственноручно похоронить животное.
Если домашнее животное потерялось:
В Таллинне надзор в области обращения с домашними животными находится в компетенции Муниципальной полиции. Если кошка или собака потерялмсь, следует обратиться в приют по месту его нахождения: www.varjupaik.ee/vajad-abi.
Рекомендуем также обратиться в регистр домашних животных: lemmikloomaregister.ee. Если животное чипировано, то вполне возможно объявить его в розыск по номеру чипа, и на очередном приеме у ветеринара (если животное нездорово, то рано или поздно его отведут в клинику) врач увидит сообщение о пропаже.
ВНИМАНИЕ! Если человек нашел животное, не сообщил об этом в приют, в полицию, защитникам животных, оставил животное себе и не предпринял никаких действий, чтобы установить хозяев животного и вернуть его, то, при наличии заявления от хозяина и в зависимости от обстоятельств происшествия, полиция может начать производство по делу о присвоении.