«ЕГО КОПТИЛИ, КАК ПОРОСЕНКА!» ⟩ Жительница Таллинна долго искала пропавшего кота, а когда нашла – пришла в ужас

Если, действительно, труп попавшего в смертельную ловушку бедолаги Фабио был кем-то найден в подвале, то совершенно бессердечно было его выкидывать на улицу. В случае подобной находки можно обратиться в Эстонский союз защиты животных или же собственноручно похоронить животное.

Что случилось с Фабио на самом деле остается только предполагать.

Если домашнее животное потерялось:

В Таллинне надзор в области обращения с домашними животными находится в компетенции Муниципальной полиции. Если кошка или собака потерялмсь, следует обратиться в приют по месту его нахождения: www.varjupaik.ee/vajad-abi.

Рекомендуем также обратиться в регистр домашних животных: lemmikloomaregister.ee. Если животное чипировано, то вполне возможно объявить его в розыск по номеру чипа, и на очередном приеме у ветеринара (если животное нездорово, то рано или поздно его отведут в клинику) врач увидит сообщение о пропаже.

ВНИМАНИЕ! Если человек нашел животное, не сообщил об этом в приют, в полицию, защитникам животных, оставил животное себе и не предпринял никаких действий, чтобы установить хозяев животного и вернуть его, то, при наличии заявления от хозяина и в зависимости от обстоятельств происшествия, полиция может начать производство по делу о присвоении.