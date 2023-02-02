Жительница Мустамяэ Алла Хокконен третий месяц безуспешно ищет своего кота по кличке Фабио. Дочь Милена, маленькая хозяйка потеряшки, часто плачет и плохо спит. Смотрите видео!
«Его кто-то удерживает!» За пропавшего в Мустамяэ кота объявлена крупная денежная награда
Кот по кличке Фабио – породистый ориентал, он убежал из дома 12 ноября и до сих пор не вернулся. Он потерялся в столичном районе Мустамяэ, на Вильде-теэ. Хозяева развешивали объявления на подъездах домов, на магазинах, заправках. Ориентировку на пропавшего кота получили близлежащие ветклиники, сообщениями о пропаже пестрили и социальные сети. Все оказалось безрезультатно: кот словно в воду канул.
Его хозяйка Алла Хокконен уверена, что животное кто-то подобрал и не спешит возвращать хозяевам. Сейчас за кота объявлена крупная денежная награда – 500 евро. Хозяйка уточняет, что выплатит ее даже тому, кто сообщит достоверную информацию о местонахождении потерявшегося кота.
«Думаю, его кто-то просто держит. Кому-то, видимо, этот кот понравился», – рассказывает Алла, на глаза которой при упоминании о коте наворачиваются слезы.
Фабио – крупный кот с большими выразительными изумрудно-зелеными глазами. И хотя официально его окрас считается светло-коричневым, кому-то он покажется скорее рыжим. Вначале его искали три недели без выходных. В надежде, что он нагуляется и сам вернется домой, владельцы подпирали дверь подъезда и держали ее постоянно открытой.
«На улице еще была плюсовая температура и не было снега. Днем искал сын, вечером – я. В пять утра ложилась спать на пару часов, а потом мы вместе начинали поиски снова», – вспоминает Алла.
С момента пропажи кота прошло уже больше двух месяцев. Хозяева не теряют надежды найти беглеца, снова расклеивают объявления по району, но все безрезультатно. Алла обращалась в полицию, к ветеринарам. В ветклинике ей сказали, что Фабио молод и сам не мог далеко убежать – искать его нужно в радиусе пятисот метров от дома.
«Очень надеемся, что, если кто-то его нашел, все-таки вернет. Его хозяйке 12 лет, и она очень за него переживает, плохо спит», – объясняет Алла.
Кот и Милена были очень привязаны друг к другу. Фабио всегда был внимателен и ласков к девочке. «Есть шел, только если она его зовет, – улыбаясь сквозь слезы, вспоминает Алла. – Если она шла в ванну, он у двери сидел, если она спала, то и он рядом с ней спал. Если она делала уроки, в телефоне сидела – и он с ней смотрел видеоролики».
Алле было сложно найти подходящую фотографию для объявления о розыске кота. Все потому, что на всех снимках Фабио рядом со своей маленькой хозяйкой. Алла исключает, что кот мог сам не вернуться домой, ведь однажды он уже убегал, но вернулся на третий день. Причем, сделал это очень эффектно – страшным криком в ночи разбудил всю округу. Ветеринарные клиники в Мустамяэ предупреждены, у них есть фотографии потеряшки, а его номер чипа внесен в список разыскиваемых животных.
В ветеринарной клинике Miki, где наблюдался Фабио, нас заверили, что сотрудники всегда проверяют чип и заносят его в карту пациента. Номер чипа сверяют с картой на повторных приемах.
«Как правило, во всех клиниках информацию о чипе спрашивают при заполнении анкеты на первичном приеме. Другое дело, что проверка чипа считывателем не дает клинике никакой информации, кроме номера чипа. Если кот потерялся и его кто-то незаконно оставил себе, это может выясниться только если этот человек обратится с животным в клинику и если чип будут проверять в регистре домашних животных», – рассказали нам в ветклинике Miki.
Также клиники могут обнаружить, что на прием привели чужого кота, если их оповестит о пропаже его настоящий хозяин. Например, разошлет по клиникам информацию о коте: отличительные черты, его фотографии.
Руководитель участковых полицейских Мустамяэ и Кристийне Ляэне-Харьюского отделения полиции Келли Мийдо:
«Домашнее животное является имуществом. Если хозяин подозревает, что животное могли украсть или найти и оставить себе, следует подать заявление в ближайшее отделение полиции.
Если человек нашел животное, не сообщил об этом в приют, в полицию, защитникам животных, оставил животное себе и не предпринял никаких действий, чтобы установить хозяев животного и вернуть его, то, при наличии заявления от хозяина и в зависимости от обстоятельств происшествия, полиция может начать производство по делу о присвоении.
В Таллинне надзор в области обращения с домашними животными находится в компетенции Муниципальной полиции. Если кошка или собака потерялмсь, следует обратиться в приют по месту его нахождения: www.varjupaik.ee/vajad-abi.
Рекомендуем также обратиться в регистр домашних животных: lemmikloomaregister.ee. Если животное чипировано, то вполне возможно объявить его в розыск по номеру чипа, и на очередном приёме у ветеринара (если животное нездорово, то рано или поздно его отведут в клинику) врач увидит сообщение о пропаже.