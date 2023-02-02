«Его кто-то удерживает!» За пропавшего в Мустамяэ кота объявлена крупная денежная награда

«Очень надеемся, что, если кто-то его нашел, все-таки вернет. Его хозяйке 12 лет, и она очень за него переживает, плохо спит», – объясняет Алла.

Кот и Милена были очень привязаны друг к другу. Фабио всегда был внимателен и ласков к девочке. «Есть шел, только если она его зовет, – улыбаясь сквозь слезы, вспоминает Алла. – Если она шла в ванну, он у двери сидел, если она спала, то и он рядом с ней спал. Если она делала уроки, в телефоне сидела – и он с ней смотрел видеоролики».

Алле было сложно найти подходящую фотографию для объявления о розыске кота. Все потому, что на всех снимках Фабио рядом со своей маленькой хозяйкой. Алла исключает, что кот мог сам не вернуться домой, ведь однажды он уже убегал, но вернулся на третий день. Причем, сделал это очень эффектно – страшным криком в ночи разбудил всю округу. Ветеринарные клиники в Мустамяэ предупреждены, у них есть фотографии потеряшки, а его номер чипа внесен в список разыскиваемых животных.

Фото: Из личного архива

В ветеринарной клинике Miki, где наблюдался Фабио, нас заверили, что сотрудники всегда проверяют чип и заносят его в карту пациента. Номер чипа сверяют с картой на повторных приемах.