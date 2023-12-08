Семья на последние деньги купила дом, но счастья это не принесло: «Плакала по ночам, потому что не знала, что будет завтра»

«Проснувшись утром, хочешь пойти выпить кофе с мамой, но потом вспоминаешь, что ее больше нет», - со слезами на глазах рассказывает Керли в программе «Желание сердца». Конец прошлого года принес не только скорбь, но и переживания из-за нового дома ее семьи. Оказалось, что дом, который они купили на деньги, которые долго копили, не держит тепло, и они встретили зиму в холоде. «Чаще всего я плакала по ночам, потому что не знала, что будет завтра», - вспоминает сегодня Керли.