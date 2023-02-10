Павел Глоба предрекает третью мировую: с 2024 по 2027 – самые опасные годы

Павел Глоба предполагает, что грядущие несколько лет станут тяжелыми для человечества. «Будет период солнечной активности. Сейчас период спокойствия, поэтому народ безмолвствует. Следующий всплеск начнется с конца 23 года. Кстати, с 2012 по 2014 годы тоже был период высокого Солнца. Поэтому людей на Украине можно было сподвигнуть на Майдан, потом все заглохло. С 2024 по 2027 годы - период повышения солнечной активности. Там совпадает несколько разных критических циклов. Считаю, что эти годы являются для нас самыми опасными», - говорит астролог.

В беседе с Татьяной Толстой Глоба также напомнил об угрозе вспышки глобального конфликта, о котором он говорил еще задолго до заметной нестабильности в мире. «Третья мировая - возможный сценарий, которому надеюсь, не дадут реализоваться. Подобный сценарий начинается с 2024-го до 2027–2028 годов», - прогнозирует Павел.

Это будет связано с активностью Солнца. Глоба напомнил: периодически на земном светиле наблюдаются вспышки, которые влияют на поведение людей и могут приводить к глобальным изменениям. Так было, например, с 1916 по 1919 года, когда перестали существовать Российская, Османская, Австро-Венгерская империи, свирепствовала пандемия так называемой «испанки». Во все эти периоды наблюдалось высокое Солнце. Следующий такой цикл начнется в конце 2023 года и продлится до 2027 года, и в это время весьма велика вероятность глобального военного столкновения.