Пт, 10.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Павел Глоба предрекает третью мировую: с 2024 по 2027 – самые опасные годы

Limon.ee
Павел Глоба предрекает третью мировую: с 2024 по 2027 – самые опасные годы
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Павел Глоба.
Павел Глоба. Фото: Filippov Alexei

Еще в 2009 году Павел Глоба писал о глобальных изменениях в мире. Слова астролога с пугающей точностью начали сбываться. Однако, по мнению астролога, текущие события лишь преддверье еще больших бед, пишет «Стархит».

Павел Глоба предполагает, что грядущие несколько лет станут тяжелыми для человечества. «Будет период солнечной активности. Сейчас период спокойствия, поэтому народ безмолвствует. Следующий всплеск начнется с конца 23 года. Кстати, с 2012 по 2014 годы тоже был период высокого Солнца. Поэтому людей на Украине можно было сподвигнуть на Майдан, потом все заглохло. С 2024 по 2027 годы - период повышения солнечной активности. Там совпадает несколько разных критических циклов. Считаю, что эти годы являются для нас самыми опасными», - говорит астролог.

В беседе с Татьяной Толстой Глоба также напомнил об угрозе вспышки глобального конфликта, о котором он говорил еще задолго до заметной нестабильности в мире. «Третья мировая - возможный сценарий, которому надеюсь, не дадут реализоваться. Подобный сценарий начинается с 2024-го до 2027–2028 годов», - прогнозирует Павел.

Это будет связано с активностью Солнца. Глоба напомнил: периодически на земном светиле наблюдаются вспышки, которые влияют на поведение людей и могут приводить к глобальным изменениям. Так было, например, с 1916 по 1919 года, когда перестали существовать Российская, Османская, Австро-Венгерская империи, свирепствовала пандемия так называемой «испанки». Во все эти периоды наблюдалось высокое Солнце. Следующий такой цикл начнется в конце 2023 года и продлится до 2027 года, и в это время весьма велика вероятность глобального военного столкновения.

При этом Глоба предупреждает, что астрология не занимается предсказанием, а лишь формирует разные варианты будущего.

Ключевые слова
Наверх