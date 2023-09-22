«Я русский»: десятки автомобилей с нашумевшей надписью выехали на дороги Эстонии

Пользователи Сети не понимают, почему все «Я русские» (с наклейкой на заднем стекле) из Таллинна и других регионов страны ездят на немецких автомобилях. Но акция обрела вирусный характер и проходит по всей Эстонии. Автор канала 777spd в соцсети TikTok, о котором портал Limon.ee писал несколько дней назад, рассылает наклейки «Я русский» и «Я русская» автомобилистам по всей стране.
Автомобили с этими наклейками собираются на различных заправочных станциях в Таллинне, сейчас на дорогах Эстонии уже десятки таких водителей.
Напомним, что руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер в прошлый раз прокомментировала порталу Elu24, что полицейские поговорили с владельцем автомобиля и добавили: «Провокационное поведение по отношению к другим людям в общественных местах не является разумным и должно быть исключено», - добавила Тоатер. Про какую наклейку тогда говорила Тоатер - неизвестно, потому что в самом начале на автомобиле была и вторая наклейка с надписью «Отдел по борьбе с нацизмом».
Смотрите, что происходит сейчас на улицах Таллинна! «Двигаем в Тарту», - подписана публикация в TikTok.