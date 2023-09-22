«Я русский»: десятки автомобилей с нашумевшей надписью выехали на дороги Эстонии

Напомним, что руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер в прошлый раз прокомментировала порталу Elu24, что полицейские поговорили с владельцем автомобиля и добавили: «Провокационное поведение по отношению к другим людям в общественных местах не является разумным и должно быть исключено», - добавила Тоатер. Про какую наклейку тогда говорила Тоатер - неизвестно, потому что в самом начале на автомобиле была и вторая наклейка с надписью «Отдел по борьбе с нацизмом».