По Таллинну продолжает колесить темно-синий автомобиль BMW E60 с надписями «Я русский» и «Отдел по борьбе с нацизмом», вызвавший массу обсуждений в социальных сетях и недовольство общественности. Многие считают такие наклейки в Эстонии провокацией. Но только не сам водитель, которого зовут Павел. Его недавно вновь останавливала полиция, но, как он утверждает порталу Limon.ee, ничего снимать не заставили: «Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили!» - заявил водитель.
ВИДЕО ⟩ Водитель автомобиля с наклейкой «Я русский»: не вижу нарушения закона, буду ездить дальше!
«Не вижу нарушения закона, поэтому буду ездить дальше! Здесь нет никакого выражения и поддержки страны-агрессора, исключительно моя национальность, и я не хочу, чтобы в Эстонии меня дискриминировали по национальному признаку!» - пишет Павел под одним из первых видео в соцсети TikTok пять дней назад.
Многие жители Эстонии расценивают такое поведение как серьезную провокацию и считают недопустимым то, что делает водитель данного автомобиля.
«Закон не нарушаешь, но должна же быть моральная грань какая-то», - пишет один из комментаторов под видео Павла в TikTok, на котором виден полицейский патруль после проверки документов.
Вся беседа с водителем этого автомобиля у нас проходила довольно скованно, пообщаться Павел согласился только в социальной сети TikTok, где он также публикует свежие видео, сделанные перед Собором Александра Невского и Замком Тоомпеа. Павел заявляет, что это не провокация: «Просто любительская видеосъемка». Видео в этом месте есть ночное и дневное. Второе сопровождается подписью автора: «Оказывается, смелости хватает не только ночью снимать, да? Утер нос хейтерам?» - спросил автор канала.
Еще он рассказывает своим подписчикам о недавней встрече с полицией на заправочной станции Circle K на улице Сыле. «Вот и первая остановочка, стою, пью кофе, подъехала доблестная полиция, проверила документы и уехала работать дальше», - пишет он.
Павел категорически опровергает информацию, которая раньше появилась в прессе, по его словам, ему звонили из полиции, и он сказал, что наклейку снимать не будет: «Я не давал никому никаких обещаний снять эти наклейки, а вы написали, что меня заставили снять». Информацию о том, что после выхода прошлого материала его уже вновь останавливала полиция, Павел подтвердил: «Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили и уехали!» - прокомментировал он.
Также он заявляет, что наклейка «Отдел по борьбе с нацизмом» абсолютно ничего не значит и не выражает никакую его позицию. «Надпись сбоку - это личное, это ник в Roblox».
При первой нашей переписке Павел был настроен оптимистично, он сказал, что подумывает о смене наклейки на что-то более интересное. Но на следующий день стопроцентная уверенность в этом пропала: «На что буду менять надпись, к сожалению, сказать не могу, потому что сразу выйдут какие-нибудь очередные поправки в законе, запрещающие такое писать. Ничего оскорбительного там точно не будет», - заявил он.