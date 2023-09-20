ВИДЕО ⟩ Водитель автомобиля с наклейкой «Я русский»: не вижу нарушения закона, буду ездить дальше!

Павел категорически опровергает информацию, которая раньше появилась в прессе, по его словам, ему звонили из полиции, и он сказал, что наклейку снимать не будет: «Я не давал никому никаких обещаний снять эти наклейки, а вы написали, что меня заставили снять». Информацию о том, что после выхода прошлого материала его уже вновь останавливала полиция, Павел подтвердил: «Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили и уехали!» - прокомментировал он.

Также он заявляет, что наклейка «Отдел по борьбе с нацизмом» абсолютно ничего не значит и не выражает никакую его позицию. «Надпись сбоку - это личное, это ник в Roblox».