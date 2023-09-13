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ФОТО ⟩ Автомобиль с надписями на русском языке привлек внимание жителей Таллинна: полицейские попросили убрать их

Limon.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В полиции сообщили, что информация об автомобиле также была передана патрулям.

В социальных сетях распространяются фотографии черного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам Таллинна с надписями на русском языке.

На заднем стекле автомобиля написано: «Я - русский», а под боковым стеклом водителя: «Отряд по борьбе с нацизмом».

«Что за пи***ц?» - выражают возмущение многие в социальных сетях. В комментариях под фото также отметили сотрудницу полиции Маарья Пунак.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что информация об этом автомобиле была передана патрульным. «Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их», - добавила она.

В марте прошлого года в Таллинне произошел похожий инцидент, когда был замечен автомобиль с наклеенной буквой Z на заднем стекле. Примечательно, что подобную маркировку имеет и российская тяжелая военная техника в Украине.

Тогда Тоомас Хендрик Ильвес написал в Twitter: «Зачем скрывать номер машины, если он и так всем говорит, кто он такой?»

Руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер сообщила Elu24, что полицейские поговорили с владельцем автомобиля, и он согласился снять наклейку. «Провокационное поведение по отношению к другим людям в общественных местах не является разумным и должно быть исключено», - добавила Тоатер.

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