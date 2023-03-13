ШУТКА ПРИВЕЛА К СМЕРТИ ⟩ Скончался 27-летний мужчина, которого девушка столкнула в бассейн аквапарка в Пярну

Мужчину столкнули в глубокий бассейн, где он ушел под воду и сам выбраться не смог. «Да, в субботу днем в аквацентре Tervise Paradiis произошел несчастный случай, и взрослого мужчину пришлось реанимировать», - подтверждает Яан Ратник, член правления Health Spa Group.

Ратник рассказывает, как спутница мужчины столкнула его в четырехметровый бассейн, как только он подошел к нему. «Этот бассейн предназначен в первую очередь для прыжков в воду, и запрещается заходить в него с бортика и толкать человека», - говорит Ратник. Информация об этом на нескольких языках видна на стене в нескольких метрах от места происшествия.

«Исходя из нашего первоначального анализа, мы не считаем, что толчок в воду был злонамеренным со стороны подруги, скорее всего, люди пытались "развлечься" по своему усмотрению. Однако толкание другого человека в воду (причем неожиданно) - это совершенно неприемлемое действие в любом случае и в любом месте», - подчеркивает Ратник.

Упав в воду, мужчина сразу же погрузился на дно и не смог выбраться на поверхность. Его друзья, по словам Ратника, некоторое время продолжали спокойно стоять и разговаривать на краю бассейна, а чуть позже сами нырнули в воду.