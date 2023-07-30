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В Таллинне на парковке Rimi в машине найден труп

Limon.ee
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Возле Pärnamäe Rimi обнаружен труп в машине. На месте работают правоохранительные органы.

Коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердил информация.

«Действительно, в автомобиле было обнаружено тело неизвестного мужчины. Полиция не подозревает насилия в его смерти и отправит его на вскрытие»

По сообщениям пользователей в группе Ez-дуны машина стояла на парковке довольно давно. «Я живу рядом. Эта машина стоит на стоянке уже несколько недель, очень подозрительная. Сначала в ней кто-то на заднем сидении сидел и закрывал сразу дверь, как я проходила мимо. Потом просто стояла», – написала Таня.

«Мы приехали туда, смотрим, машина с мухами…А через 5 минут приехала полиция, вскрыли - запах на всю парковку…Жуть», – прокомментировала пост Анастасия.

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