В Таллинне на парковке Rimi в машине найден труп

Возле Pärnamäe Rimi обнаружен труп в машине. На месте работают правоохранительные органы.
Коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердил информация.
«Действительно, в автомобиле было обнаружено тело неизвестного мужчины. Полиция не подозревает насилия в его смерти и отправит его на вскрытие»
По сообщениям пользователей в группе Ez-дуны машина стояла на парковке довольно давно. «Я живу рядом. Эта машина стоит на стоянке уже несколько недель, очень подозрительная. Сначала в ней кто-то на заднем сидении сидел и закрывал сразу дверь, как я проходила мимо. Потом просто стояла», – написала Таня.
«Мы приехали туда, смотрим, машина с мухами…А через 5 минут приехала полиция, вскрыли - запах на всю парковку…Жуть», – прокомментировала пост Анастасия.