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ТОП-20 ⟩ Самые читаемые новости года на Limon.ee: какие социальные темы, расследования и криминальные истории волновали Эстонию в 2022 году?

Limon.ee
Самые читаемые новости года на Limon.ee: какие социальные темы, расследования и криминальные истории волновали Эстонию в 2022 году?
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Фото: Коллаж.

Как мы все знаем, в 2022 году были не только веселые и радостные новости, но и много тревожных и даже пугающих. Продолжаем подводить итоги года: портал Limon.ee собрал для вас самые читаемые материалы этого года, касающиеся социальной жизни, криминала, а также расследования.

Вчера на нашем портале вышла первая часть ТОП-20 новостей в категориях: курьезы, звезды и скандалы, которые наши читатели предпочитали больше других. Сегодня же представляем вам самые читаемые новости на социальные темы, а также расследования и криминальные истории.

ТОП-20, часть вторая:

20. Реклама Lidl заставила народ обращаться в полицию: видео «сводит людей с ума»

Магазин Lidl в Таллинне.
Магазин Lidl в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Перед Ивановым днем сеть магазинов Lidl, которая совсем недавно пришла на эстонский рынок, запустила на Youtube рекламу, которая успела взбесить многих жителей Эстонии. Тогда в полиции подтвердили, что они получили десятки писем от людей, которые хотели узнать, могут ли они остановить рекламу, о которой идет речь.

19. В Таллинне закрылся легендарный ресторан

Закрывшийся почти год назад ресторан Bosphorus в Таллинне.
Закрывшийся почти год назад ресторан Bosphorus в Таллинне. Фото: Скриншот с Facebook

В конце февраля свои двери закрыл легендарный ресторан Bosphorus. Ресторан проработал в самом центре Таллинна целых 17 лет и, несомненно, приобрел верных клиентов.

18. Разыскиваемый Интерполом эстонский преступник ведет шикарную жизнь в Санкт-Петербурге

В конце прошлого года мы публиковали материал о преступниках, разыскиваемых по разным причинам эстонской полицией через Интерпол. В то время в открытом списке было восемь человек. Один из них – 41-летний Максим Кочетков, которого разыскивают за участие в преступной организации, похищение людей и вымогательство.

17. Если увидите сверкающий снег, срочно бегите как можно дальше (ВИДЕО)

Во время бури «Биргит», бушевавшей в Эстонии 2,5 недели назад, региональный руководитель спасательной службы на Сааремаа Маргус Линдмяэ предупредил: если вы увидите сверкающий снег, или такое явление, как будто под снегом что-то горит, держитесь подальше!

16. Ласнамяэскую улицу предложили переименовать в Киевский бульвар, а зеленую зону вокруг – в парк Украины

Московский бульвар в Ласнамяэ.
Московский бульвар в Ласнамяэ. Фото: Eero Vabamägi

Прошло меньше месяца с начала войны в Украине, когда одна из эстонских политических партий выступила с соответствующим предложением. Мэр Таллинна Михаил Кылварт тогда заявил, что власти не станут переименовывать Московский бульвар в Киевский, поскольку в городе нет традиции переименовывать уже существующие названия.

15. Посетившая столичный магазин женщина оставила после себя в примерочной фекалии

Посыл данного материала – будьте осторожны в примерочных магазинов одежды и не забывайте стирать только что купленные вещи!

14. Смотрите, что творилось в Таллиннском аэропорту перед рейсом в Анталию

В Таллиннском аэропорту перед вылетом в Анталию многолюдно.
В Таллиннском аэропорту перед вылетом в Анталию многолюдно. Фото: Скриншот с TikTok

С началом летник каникул и отпусков многие жители Эстонии решили отправиться в любимую многими Турцию, но их ждало жуткое зрелище: в Таллиннском аэропорту в очереди на посадку стояло невероятное количество людей.

13. Раздраженный читатель: «Как такое возможно? Почему машина колесит с такими номерами»

В редакцию Limon.ee анонимный пользователь прислал фотографию с нетривиальным автомобильным знаком, сопровождая послание вопросом: «Как вообще в Эстонской Республике выдают такие номера?»

12. Совет финского эксперта в области электроэнергии: не смывайте воду в туалете, а все фекалии складывайте в пластиковые пакетики

В ноябре финский оператор энергосистемы Fingrid сообщил, что жителям страны надо готовиться к перебоям в подаче электроэнергии грядущей зимой. Он отметил, что во время отключения электричества люди не смогут выполнять многие повседневные дела, потому что нет никакой уверенности в том, будет ли вода из крана в домах продолжать течь, или же водоснабжение также будет прекращено.

11. На месте крушения самолета миллионера в Балтийском море сделана страшная находка

Поисково-спасательная операция 6 сентября.
Поисково-спасательная операция 6 сентября. Фото: SCANPIX

В первых числах сентября на территории Латвии в Балтийском море произошла авиакатастрофа, которую после обсуждал весь мир. Самолет Cessna вылетел из Испании и должен был приземлиться в Кельне, но потерпел крушение в Балтийском море. К сожалению, все пилот и трое пассажиров погибли.

10. Санкционки полон дом: российская торговая сеть «Светофор» прокралась на наш рынок под видом эстонского магазина

Магазин MERE в Ласнамяэ.
Магазин MERE в Ласнамяэ. Фото: Taavi Sepp

В ноябре мы писали, что на эстонский рынок тихо прокрался сетевой магазин MERE, дочерняя компания знаменитой российской сети дисконт-магазинов «Светофор». Магазин, который открылся в сентябре, предлагает своим клиентам товары на 20 процентов ниже рыночной цены.

9. Финские туристы недоумевают: как в Эстонии выживают с такими драконовскими ценами и ничтожными зарплатами?

Семья выходцев из Африки, живущая в Финляндии, приехала летом в Таллинн на уик-энд, и поразилась ощутимому росту цен. «Как вы можете здесь жить?» – спрашивают Мбенг и Фанни. Фанни, мать шестерых детей, рассказала, что детское питание, которым она кормит тройняшек, стоит в Финляндии дешевле, чем в Эстонии.

8. Женщина, получившая счет за электричество в 1400 евро: сидим в темноте, а счета все больше

Еще прошлой зимой у всех жителей Эстонии появилось больше поводов для переживаний из-за цен на электроэнергию. В начале января 2022 года жительница Виймси Моника призналась, что, увидев счет за электричество, ей пришлось прилечь.

7. В Таллинне на Лаагна-теэ мужчина свесил ребенка головой вниз с моста

Отец с ребенком на мосту Саарепийга.
Отец с ребенком на мосту Саарепийга. Фото: lugeja pilt (kuvatõmmis)

В конце октября жителей Таллинна потрясли кадры, снятые на Лаагна-теэ, на которых отец держал ребенка за одну ногу над проезжей частью, при этом стоя на мосту. Свидетельница отправила видео с регистратора в полицию и некоторое время спустя мужчину нашли.

6. Жительница Эстонии похоронила четверых сыновей одного за другим

В октябре в программе Südamesoov рассказывали трагическую историю Лийвии – женщины, которой посчастливилось стать матерью четверых детей, но лишиться их тоже слишком рано. Когда ее младшему сыну был всего год, а старшему – девять, семья получила от врачей неожиданный диагноз: у всех детей редкое прогрессирующее генетическое заболевание.

5. Дебош на пароме Tallink: финны не только выбрасывали мебель за борт, но и сделали еще кое-что отвратительное

Владелец финской строительной компании Отто Кранни не стал хуже спать после того, что устроил на борту парома Tallink.
Владелец финской строительной компании Отто Кранни не стал хуже спать после того, что устроил на борту парома Tallink. Фото: Kuvatõmmised TikTok videost/Kuvatõmmis Twitchi videost/Elu24 kollaaž

В начале декабря на пароме фирмы Tallink глава финской строительной компании выбросил мебель за борт из каюте класса люкс. Позже стало известно, что финны на этом не остановились и устроили дебош в корабельном спа-салоне.

4. В Нарве слышны выстрелы: в Ивангороде открыли памятник танку Т-34, дуло направлено на Эстонию

В российском Ивангороде 11 сентября торжественно открыли памятник-танк "Т-34".
В российском Ивангороде 11 сентября торжественно открыли памятник-танк "Т-34". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

После того, как 16 августа в Нарве демонтировали памятник советскому танку и перевезли его в Эстонский военный музей в Виймси, в российском Ивангороде 11 сентября установили танк Т-34, идентичный демонтированному в Нарве.

3. «Я не хочу такой славы для своей семьи, но об этом надо кричать»: мать девочки рассказала об общении с полицией

Мать 11-летней девочки, с которой активно общался педофил Артур Айбетов, сообщила порталу Limon, что по совету сотрудников полиции подала заявление в полицию электронным путем. Шокирует то, что в момент, когда родители находились в участке, Айбетов отправлял девочке сообщения в Telegram. Это происходило на глазах сотрудников полиции!

2. Постапокалиптическое зрелище: смотри, что происходило на улицах Таллинна после концерта Rammstein

Люди идут с концерта Rammstein.
Люди идут с концерта Rammstein. Фото: Taavi Sepp

20 июля 2022 года на Таллиннском певческом поле с единственным в странах Балтии грандиозным концертом выступила любимая миллионами слушателей по всему миру группа Rammstein. В масштабном мероприятии приняли участие около 65 000 человек!

1. Под маской друга: педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов снова охотится за детьми

Артур Айбетов
Артур Айбетов Фото: Limon

В августе порталу Limon.ee стало известно, что в популярной среди детей социальной сети ведет активную деятельность отбывший тюремный срок в 2014-2018 годах педофил Артур Айбетов. Сотрудница портала притворилась 11-летней девочкой и выяснила, как далеко Айбетов заходит в общении с несовершеннолетними.

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