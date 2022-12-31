Как мы все знаем, в 2022 году были не только веселые и радостные новости, но и много тревожных и даже пугающих. Продолжаем подводить итоги года: портал Limon.ee собрал для вас самые читаемые материалы этого года, касающиеся социальной жизни, криминала, а также расследования.
ТОП-20 ⟩ Самые читаемые новости года на Limon.ee: какие социальные темы, расследования и криминальные истории волновали Эстонию в 2022 году?
Вчера на нашем портале вышла первая часть ТОП-20 новостей в категориях: курьезы, звезды и скандалы, которые наши читатели предпочитали больше других. Сегодня же представляем вам самые читаемые новости на социальные темы, а также расследования и криминальные истории.
ТОП-20, часть вторая:
Перед Ивановым днем сеть магазинов Lidl, которая совсем недавно пришла на эстонский рынок, запустила на Youtube рекламу, которая успела взбесить многих жителей Эстонии. Тогда в полиции подтвердили, что они получили десятки писем от людей, которые хотели узнать, могут ли они остановить рекламу, о которой идет речь.
В конце февраля свои двери закрыл легендарный ресторан Bosphorus. Ресторан проработал в самом центре Таллинна целых 17 лет и, несомненно, приобрел верных клиентов.
В конце прошлого года мы публиковали материал о преступниках, разыскиваемых по разным причинам эстонской полицией через Интерпол. В то время в открытом списке было восемь человек. Один из них – 41-летний Максим Кочетков, которого разыскивают за участие в преступной организации, похищение людей и вымогательство.
Во время бури «Биргит», бушевавшей в Эстонии 2,5 недели назад, региональный руководитель спасательной службы на Сааремаа Маргус Линдмяэ предупредил: если вы увидите сверкающий снег, или такое явление, как будто под снегом что-то горит, держитесь подальше!
16. Ласнамяэскую улицу предложили переименовать в Киевский бульвар, а зеленую зону вокруг – в парк Украины
Прошло меньше месяца с начала войны в Украине, когда одна из эстонских политических партий выступила с соответствующим предложением. Мэр Таллинна Михаил Кылварт тогда заявил, что власти не станут переименовывать Московский бульвар в Киевский, поскольку в городе нет традиции переименовывать уже существующие названия.
Посыл данного материала – будьте осторожны в примерочных магазинов одежды и не забывайте стирать только что купленные вещи!
С началом летник каникул и отпусков многие жители Эстонии решили отправиться в любимую многими Турцию, но их ждало жуткое зрелище: в Таллиннском аэропорту в очереди на посадку стояло невероятное количество людей.
В редакцию Limon.ee анонимный пользователь прислал фотографию с нетривиальным автомобильным знаком, сопровождая послание вопросом: «Как вообще в Эстонской Республике выдают такие номера?»
12. Совет финского эксперта в области электроэнергии: не смывайте воду в туалете, а все фекалии складывайте в пластиковые пакетики
В ноябре финский оператор энергосистемы Fingrid сообщил, что жителям страны надо готовиться к перебоям в подаче электроэнергии грядущей зимой. Он отметил, что во время отключения электричества люди не смогут выполнять многие повседневные дела, потому что нет никакой уверенности в том, будет ли вода из крана в домах продолжать течь, или же водоснабжение также будет прекращено.
В первых числах сентября на территории Латвии в Балтийском море произошла авиакатастрофа, которую после обсуждал весь мир. Самолет Cessna вылетел из Испании и должен был приземлиться в Кельне, но потерпел крушение в Балтийском море. К сожалению, все пилот и трое пассажиров погибли.
10. Санкционки полон дом: российская торговая сеть «Светофор» прокралась на наш рынок под видом эстонского магазина
В ноябре мы писали, что на эстонский рынок тихо прокрался сетевой магазин MERE, дочерняя компания знаменитой российской сети дисконт-магазинов «Светофор». Магазин, который открылся в сентябре, предлагает своим клиентам товары на 20 процентов ниже рыночной цены.
9. Финские туристы недоумевают: как в Эстонии выживают с такими драконовскими ценами и ничтожными зарплатами?
Семья выходцев из Африки, живущая в Финляндии, приехала летом в Таллинн на уик-энд, и поразилась ощутимому росту цен. «Как вы можете здесь жить?» – спрашивают Мбенг и Фанни. Фанни, мать шестерых детей, рассказала, что детское питание, которым она кормит тройняшек, стоит в Финляндии дешевле, чем в Эстонии.
Еще прошлой зимой у всех жителей Эстонии появилось больше поводов для переживаний из-за цен на электроэнергию. В начале января 2022 года жительница Виймси Моника призналась, что, увидев счет за электричество, ей пришлось прилечь.
В конце октября жителей Таллинна потрясли кадры, снятые на Лаагна-теэ, на которых отец держал ребенка за одну ногу над проезжей частью, при этом стоя на мосту. Свидетельница отправила видео с регистратора в полицию и некоторое время спустя мужчину нашли.
В октябре в программе Südamesoov рассказывали трагическую историю Лийвии – женщины, которой посчастливилось стать матерью четверых детей, но лишиться их тоже слишком рано. Когда ее младшему сыну был всего год, а старшему – девять, семья получила от врачей неожиданный диагноз: у всех детей редкое прогрессирующее генетическое заболевание.
5. Дебош на пароме Tallink: финны не только выбрасывали мебель за борт, но и сделали еще кое-что отвратительное
В начале декабря на пароме фирмы Tallink глава финской строительной компании выбросил мебель за борт из каюте класса люкс. Позже стало известно, что финны на этом не остановились и устроили дебош в корабельном спа-салоне.
После того, как 16 августа в Нарве демонтировали памятник советскому танку и перевезли его в Эстонский военный музей в Виймси, в российском Ивангороде 11 сентября установили танк Т-34, идентичный демонтированному в Нарве.
Мать 11-летней девочки, с которой активно общался педофил Артур Айбетов, сообщила порталу Limon, что по совету сотрудников полиции подала заявление в полицию электронным путем. Шокирует то, что в момент, когда родители находились в участке, Айбетов отправлял девочке сообщения в Telegram. Это происходило на глазах сотрудников полиции!
2. Постапокалиптическое зрелище: смотри, что происходило на улицах Таллинна после концерта Rammstein
20 июля 2022 года на Таллиннском певческом поле с единственным в странах Балтии грандиозным концертом выступила любимая миллионами слушателей по всему миру группа Rammstein. В масштабном мероприятии приняли участие около 65 000 человек!
В августе порталу Limon.ee стало известно, что в популярной среди детей социальной сети ведет активную деятельность отбывший тюремный срок в 2014-2018 годах педофил Артур Айбетов. Сотрудница портала притворилась 11-летней девочкой и выяснила, как далеко Айбетов заходит в общении с несовершеннолетними.