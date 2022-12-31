ТОП-20 ⟩ Самые читаемые новости года на Limon.ee: какие социальные темы, расследования и криминальные истории волновали Эстонию в 2022 году?

Вчера на нашем портале вышла первая часть ТОП-20 новостей в категориях: курьезы, звезды и скандалы, которые наши читатели предпочитали больше других. Сегодня же представляем вам самые читаемые новости на социальные темы, а также расследования и криминальные истории.

ТОП-20, часть вторая:

Магазин Lidl в Таллинне. Фото: Konstantin Sednev

Перед Ивановым днем сеть магазинов Lidl, которая совсем недавно пришла на эстонский рынок, запустила на Youtube рекламу, которая успела взбесить многих жителей Эстонии. Тогда в полиции подтвердили, что они получили десятки писем от людей, которые хотели узнать, могут ли они остановить рекламу, о которой идет речь.

Закрывшийся почти год назад ресторан Bosphorus в Таллинне. Фото: Скриншот с Facebook

В конце февраля свои двери закрыл легендарный ресторан Bosphorus. Ресторан проработал в самом центре Таллинна целых 17 лет и, несомненно, приобрел верных клиентов.

В конце прошлого года мы публиковали материал о преступниках, разыскиваемых по разным причинам эстонской полицией через Интерпол. В то время в открытом списке было восемь человек. Один из них – 41-летний Максим Кочетков, которого разыскивают за участие в преступной организации, похищение людей и вымогательство.