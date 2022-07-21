ГАЛЕРЕЯ ⟩ Постапокалиптическое зрелище: смотри, что происходило на улицах Таллинна после концерта Rammstein

По словам таксиста Tallink Takso дорожное движение 20 июля в районе Певческого поля было очень затруднено. «Это был хаос. В районе 23:00 возле Певческого поля образовалась огромная пробка. Позднее я узнал, что движение вообще перекрыли: встал общественный транспорт, стояли фуры ехавшие в сторону порта. Было много водителей электросамокатов со странным поведением: многие ездили вдвоём, втроём на одном самокате, выскакивали перед машинами, а некоторые даже падали», – рассказал таксист.

Самый ближайший к Певческому полю отель Oru был переполнен, несмотря на рекордно высокие цены. Напомним, что в то время как ночь в отеле Oru обычно стоит около 90 евро, во время концерта Rammstein цены там начинались от 700 евро. Фанаты Rammstein были готовы платить.

«Отель был переполнен – все номера были проданы. Вечер перед концертом и ночь прошли хорошо. Люди прилично себя вели и никаких инцидентов не произошло. Пообщавшись с гостями утром, они рассказали, что им понравился и концерт, и наш отель. Хоть цена номера в эту ночь была высокой, эмоции, которые гости получили, многократно превышали стоимость билетов. Нам очень приятно принимать таких гостей, и мы с нетерпением ждем следующего большого концерта», – рассказала менеджер отеля Oru Сирет Дударева.

Limon обратился в пресс-службу Департамента полиции и погранохраны за комментариями о ситуации в городе во время и после концерта.

Обзор ситуации в столице представил Ало Вальдло, оперативный руководитель Пыхьяской префектуры полиции:

20 июля сотрудники полиции обеспечивали безопасность людей на Таллиннском певческом поле и в его окрестностях и осуществляли надзор за дорожным движением. Концерт прошел мирно, без каких-либо серьезных инцидентов.

Мы отправили шестерых посетителей концерта домой, а троих в полицейский участок за чрезмерное употребление алкоголя.

Из-за большого количества людей, посетивших концерт, загруженность дорог в районе Певческого поля увеличилась как до, так и после концерта, что привело к небольшим заторам и пробкам. После концерта движение на некоторое время было закрыто из-за дорожно-транспортного происшествия на Нарвском шоссе у ворот Ору, где автомобиль сбил женщину, шедшую по проезжей части. К счастью, травмы женщины оказались несерьезными.

Многие люди решили покинуть концерт на электросамокатах. К сожалению, некоторые из водителей самокатов были пьяны или переоценили свои навыки вождения, что привело к нескольким несчастным случаям:

Около 23:00 28-летняя женщина была доставлена в больницу после того, как она не справилась с управлением электросамоката на перекрестке Нарвского шоссе и Мустакиви-теэ и упала.

Около полуночи 40-летний мужчина был доставлен в больницу для медицинского осмотра после того, как потерял управление электросамокатом на Нарвском шоссе и упал.

Около полуночи в больницу также была доставлена 30-летняя женщина, которая на Мере пуйестеэ в состоянии алкогольного опьянения упала с электросамоката.

Кроме того, 21 июля около 4 часов утра в больницу был доставлен 27-летний водитель самоката, который, употребив алкоголь, потерял управление на улице Таммсааре и упал.

Основные правила использования электросамокатов и других легких персональных транспортных средств: