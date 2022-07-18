Уже через несколько дней на Певческом поле в Таллинне состоится концерт немецкой метал-группы Rammstein. Как выяснилось, такое большое событие поспособствовало поднятию цен в отелях эстонской столицы. «Но для настоящих фанатов цена на жилье не имеет значения», — сказал Elu24 менеджер Oru Hotel.
В ВОСЕМЬ РАЗ ДОРОЖЕ ⟩ Отели задрали цены до небес во время концерта Rammstein, но фанаты готовы платить
20 июля на Певческом поле в Таллинне состоится концерт легендарной группы Rammstein, который дважды откладывался. Кроме местных фанатов металла, к нам уже прибывают и любители музыки отовсюду, отели быстро подняли цены за проживание.
В то время как ночь в отеле Oru, самом ближайшем к Певческому полю отелю, обычно стоит около 90 евро, во время концерта Rammstein цены там начинаются от 700 евро.
Генеральный директор отеля Сирет Дударева рассказала Elu24, что каждый большой концерт, который проходит на Певческом поле, существенно влияет на стоимость номеров. «Когда объявляется концерт известного исполнителя, сразу корректируются цены. Наши цены могут быть дороже, чем номера в отелях в центре города, но это связано с нашим стратегическим расположением», — пояснил он. Говорят, что большинство гостиничных номеров забронировано финнами.
По словам Дударевой, проработавшей генеральным директором отеля почти десять лет, за комфорт всегда нужно платить. «Концерт проходит практически у вас во дворе - что еще лучше можно желать?» - говорит она.
«Как показывает практика, для настоящего болельщика, который получает жилье в таком удачном месте, как наш отель, цена не имеет значения, и люди готовы платить», — заявил он.
14 июля в отеле были свободны два номера по цене от 700 евро.
Сари Сопанен, управляющий директор популярного среди финнов отеля Sokos Viru, также подтверждает, что номера разошлись как горячие пирожки. «На данный момент у нас нет свободных номеров», — прокомментировал он.
14 июля утром, когда некоторые номера еще были свободны, booking.com показывал среднюю цену около 400 евро за одну ночь на время концерта. Однако на следующий день уже можно было снять номер в гостинице менее чем за 200 евро. «Цена зависит от момента бронирования. Чем раньше вы бронируете, тем обычно дешевле цена. Те, у кого еще есть свободные номера, конечно, просят очень высокую цену», — подтвердил Сопанен. По его словам, стоимость номеров взлетела раза в три.
Как уверен гендиректор, это соврешенно нормальная ситуация. «В индустрии гостеприимства высокий спрос повышает цены гостиничных номеров», - говорит он.
Как генеральный директор отеля Сопанен обожает такие большие мероприятия. «Такие мероприятия очень приветствуются — в выигрыше и гостиницы, и рестораны, и транспортные операторы, и розничная торговля. И все их сотрудники. К счастью, этим летом спрос высок, поэтому и цены высокие. Наконец-то докоронавирусный спрос восстанавливается».
Если кто-то еще не забронировал номер на "рамштайновскую" ночь, то дешевле 400 евро купить ничего невозможно.
Например, в отеле Park Inn Meriton в Старом городе можно получить двухместный номер примерно за 430 евро. По сходной цене можно остановиться и в отеле Nordic в центре Виру. Спа-салон Viimsi ничем не отличается от других: там за ночь во время концерта Rammstein нужно выложить 440 евро.