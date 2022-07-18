В ВОСЕМЬ РАЗ ДОРОЖЕ ⟩ Отели задрали цены до небес во время концерта Rammstein, но фанаты готовы платить

20 июля на Певческом поле в Таллинне состоится концерт легендарной группы Rammstein, который дважды откладывался. Кроме местных фанатов металла, к нам уже прибывают и любители музыки отовсюду, отели быстро подняли цены за проживание.

В то время как ночь в отеле Oru, самом ближайшем к Певческому полю отелю, обычно стоит около 90 евро, во время концерта Rammstein цены там начинаются от 700 евро.

Генеральный директор отеля Сирет Дударева рассказала Elu24, что каждый большой концерт, который проходит на Певческом поле, существенно влияет на стоимость номеров. «Когда объявляется концерт известного исполнителя, сразу корректируются цены. Наши цены могут быть дороже, чем номера в отелях в центре города, но это связано с нашим стратегическим расположением», — пояснил он. Говорят, что большинство гостиничных номеров забронировано финнами.

По словам Дударевой, проработавшей генеральным директором отеля почти десять лет, за комфорт всегда нужно платить. «Концерт проходит практически у вас во дворе - что еще лучше можно желать?» - говорит она.

Отель Oru. Фото: Google Maps

«Как показывает практика, для настоящего болельщика, который получает жилье в таком удачном месте, как наш отель, цена не имеет значения, и люди готовы платить», — заявил он.

14 июля в отеле были свободны два номера по цене от 700 евро.