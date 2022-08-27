ВИДЕО ⟩ «Я не хочу такой славы для своей семьи, но об этом надо кричать»: мать девочки рассказала об общении с полицией

После эмоционального разговора с сотрудниками полицейского патруля мать девочки вышла из полицейского участка с чувством опустошения и безысходности.

«Я не получила того, чего ожидала»

«Да, мне оказали первую психологическую помощь, я немного успокоилась и вышла из этого пикового эмоционального состояния, поехала писать заявление домой, но ведь ждала другого. Я ждала помощи от полиции, что они меня обнадежат, скажут, что сейчас поедут к этому *** будут брать его, и все это закончится, но этот все еще спокойно может ходить по улицам».

В полицейском участке с женщиной поделились контактами социальных служб, которые занимаются психологическим состоянием детей, столкнувшихся с сексуальным насилием того или иного характера, дали выговориться и поддержали словом.

Мать пострадавшей девочки и сотрудник полиции Фото: Limon

«Вы понимаете, как сложно осознавать, что за твоей 10-летней дочкой две недели охотился какой-то мужлан! Педофил преследовал ее по всей социальной сети! Ходил по пятам. Мне жутко, страшно, противно и обидно! Страшно представить, что было бы, если бы все то, что он посылал взрослому человеку, получил бы ребёнок. А если бы удалось вытащить на улицу?!»

Преступления не было

Позже мать девочки рассказала, что ближе к ночи ей звонили и из Социального департамента, видимо, по просьбе сотрудников полиции.