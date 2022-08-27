Педофил Артур Айбетов вновь активизировался. Сотрудница портала Limon притворилась 11-летней девочкой и выяснила, как далеко Айбетов заходит в общении с несовершеннолетними. Мать пострадавшей девочки рассказала о том, как обратилась в полицию. «Я ожидала, что они немедленно пошлют к нему патруль, оградят наших детей от этого человека, но мне лишь оказали психологическую поддержку и отпустили домой писать заявление онлайн».
ВИДЕО ⟩ «Я не хочу такой славы для своей семьи, но об этом надо кричать»: мать девочки рассказала об общении с полицией
После эмоционального разговора с сотрудниками полицейского патруля мать девочки вышла из полицейского участка с чувством опустошения и безысходности.
«Я не получила того, чего ожидала»
«Да, мне оказали первую психологическую помощь, я немного успокоилась и вышла из этого пикового эмоционального состояния, поехала писать заявление домой, но ведь ждала другого. Я ждала помощи от полиции, что они меня обнадежат, скажут, что сейчас поедут к этому *** будут брать его, и все это закончится, но этот все еще спокойно может ходить по улицам».
В полицейском участке с женщиной поделились контактами социальных служб, которые занимаются психологическим состоянием детей, столкнувшихся с сексуальным насилием того или иного характера, дали выговориться и поддержали словом.
«Вы понимаете, как сложно осознавать, что за твоей 10-летней дочкой две недели охотился какой-то мужлан! Педофил преследовал ее по всей социальной сети! Ходил по пятам. Мне жутко, страшно, противно и обидно! Страшно представить, что было бы, если бы все то, что он посылал взрослому человеку, получил бы ребёнок. А если бы удалось вытащить на улицу?!»
Преступления не было
Позже мать девочки рассказала, что ближе к ночи ей звонили и из Социального департамента, видимо, по просьбе сотрудников полиции.
«Преступления не было – потому что ваш ребенок этого не видел, это был эксперимент корреспондента, состава преступления нет» – такими словами ответили горем убитой матери на вопрос о реальности возбуждения уголовного дела.
«Да, он меня всячески хвалил как мать, что ребенок у нас правильно себя повел, что удаляла этого педофила из социальных сетей, но я не получила того что хотела, суть ведь другая – да, мой ребенок от всего этого сейчас огражден, но ведь есть и другие дети кому он пишет! Как других детей оградить от него!??»
Заявление в полицию подано
Мать 11-летней девочки сообщила порталу Limon, что по совету сотрудников полиции написала и подала заявление в полицию электронным путем.
Шокирует то, что в тот момент, когда родители находились в участке, Артур Айбетов отправлял девочке сообщения в Telegram. Это происходило на глазах сотрудников полиции!
Пресс-секретарь полиции Лийс Кригул сообщила редакции, что полиция расследует обстоятельства. «Полиция получила жалобу на этого человека, и в настоящее время мы расследуем все обстоятельства».