Демонстрация гениталий детям, сообщения развратного характера, угрозы и преследования. В социальной сети Facebook начали бить тревогу матери: отбывший тюремный срок в 2014-2018 годах педофил Артур Айбетов вновь активизировался. Сотрудница портала Limon притворилась 11-летней девочкой и выяснила, как далеко Айбетов заходит в общении с несовершеннолетними.
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Расследование ⟩ Под маской друга: педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов снова охотится за детьми
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Под маской друга: педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов снова охотится за детьми
Педофил под никами Ангел, Bloom, Blossom, OBLOCHKO, Нереальный, MAUAMU сидит в социальной сети Likee (аналог TikTok, в котором предпочитают общаться дети), втирается в доверие к детям, приглашает уединиться в приватных чатах Telegram, а также не оставляет попыток выманить ребят на улицу.