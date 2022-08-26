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Расследование ⟩ Под маской друга: педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов снова охотится за детьми

Полиция проинформирована
Limon.ee
Под маской друга: педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов снова охотится за детьми
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Скриншот из видео Артура Айбетова.
Скриншот из видео Артура Айбетова. Фото: Likee

Демонстрация гениталий детям, сообщения развратного характера, угрозы и преследования. В социальной сети Facebook начали бить тревогу матери: отбывший тюремный срок в 2014-2018 годах педофил Артур Айбетов вновь активизировался. Сотрудница портала Limon притворилась 11-летней девочкой и выяснила, как далеко Айбетов заходит в общении с несовершеннолетними. 

Педофил под никами Ангел, Bloom, Blossom, OBLOCHKO, Нереальный, MAUAMU сидит в социальной сети Likee (аналог TikTok, в котором предпочитают общаться дети), втирается в доверие к детям, приглашает уединиться в приватных чатах Telegram, а также не оставляет попыток выманить ребят на улицу.

Журналист портала Limon несколько дней провела на просторах приложения Likee, внимательно наблюдая за происходящим. То, что удалось в итоге услышать и увидеть, повергло в шок.

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