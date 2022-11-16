Изобилие санкционных товаров по докризисным ценам просто поражает! Коврики в ванную из России, петербургская сахарная вата, товары из Беларуси. Неужели это без проблем можно продавать в нынешней ситуации? Кстати, на сайте сети магазинов MERE четко написано, что цены на 20 процентов ниже, чем рыночные, благодаря прямому сотрудничеству с производителями. То есть, магазин напрямую сотрудничает с фирмами из России и Беларуси. Есть продукты из Литвы, Латвии, Украины. Но очень много именно российского.
Санкционки полон дом: российская торговая сеть «Светофор» прокралась на наш рынок под видом эстонского магазина
Европейские СМИ пестрят заголовками: «Сибирская сеть недорогих магазинов MERE уходит из Германии», «"Светофор" покидает Великобританию и закрывает магазины MERE», «Российский ритейлер MERE закрывается в Бельгии», «Конец российской сети MERE в Польше»... А в Эстонии магазины MERE тайно и тихо открываются. Это уже второй магазин в стране. Почему не было никакой рекламы?
«Это было преднамеренно. Наш уровень цен не сравним ни с одним из крупных магазинов, а ассортимент товаров совсем другой – нам не нужна была реклама», – объясняет директор магазина MERE в Ласнамяэ, почему нигде не было информации о том, что в Таллинне откроется первый магазин российской сети «Светофор» под адаптированным для Европы названием.
В марте прошлого года новостной портал Rus.Postimees написал о том, что российская сеть дешевых товаров «Светофор» вплотную подобралась к Эстонии и открывает магазины в Латвии под названием MERE. Директор по развитию торговой сети в Латвии Артем Волков тогда озвучил амбициозный план по открытию магазинов во всех городах этой страны. «Сейчас у нас в ассортименте много товаров из стран ЕС, в том числе из Латвии, Литвы и Эстонии», – сообщил Волков в СМИ.
Не Латвией единой
Сеть собиралась открыть магазины и в других странах Европы, в том числе в Германии, Румынии и Польше. Недавно стало известно, что в таллиннском районе Ласнамяэ на улице Викерлазе без торжественных мероприятий, перерезания ленточки и в полной тишине открылся магазин MERE.
Конечно же, мы побывали в магазине. Крупная вывеска бросается в глаза уже издалека. Почему? Никто не знает и не понимает, что же за фрукт, этот MERE, и что он из себя представляет? На входе в торговый центр «Лаагна» висит объявление, в котором сообщается о поиске сотрудников в магазин. Текст написан с грамматическими ошибками на эстонском языке. На русском языке тоже можно было бы исправить несколько ошибок.
На входе висит вывеска SISEND (вводные данные), обозначающая вход в магазин. Пытаемся найти маленькую корзинку, но тщетно. Здесь, как в Lidl – только большие тележки, чем в этот раз и пришлось ограничиться. Уже внутри магазина становится понятно, что если Lidl – это дешевая сеть, то это еще более дешевая версия недорогого магазина.
Меня интересовали не столько сами товары на полках, сколько страны, в которых они произведены. География, надо сказать, довольно широкая: Польша, Литва, Украина, Турция, Беларусь, Россия... очень много товаров из России с этикетками на русском языке. Они стоят невероятно дешево, выглядят даже, на удивление, очень качественно. Здесь можно приобрести, кажется, абсолютно все: от сахарной ваты для детей до коврика в туалет.
Ценники напечатаны на желтых листах A4 и приклеены прозрачным скотчем прямо к полкам. Помимо цены и наименований товара, там можно обнаружить и название фирмы: Mere, Produktaiest OÜ, а также страну, в которой произведен товар. Одним словом, такие таблички умеют печатать уже и дети в 10 лет на уроке информатики.
Килограмм соли всего лишь за 36 евроцентов?
Вернемся теперь к товарам. Мне больше всего приглянулись сразу же несколько вещей. Мешки для запекания еды за 97 евроцентов.
Если рассматривать товары из России, то больше всего оттуда именно товаров для дома – коврики для ванной, боксы для хранения еды, скатерти на стол, занавески, и так далее. В зале этих товаров навалом – напоминает большой склад.
И третье... Килограмм соли здесь стоит 36 евроцентов! Быстрый поиск в интернет-магазинах показал, что в других местах соль стоит в среднем 92 цента за килограмм.
И на десерт – сахарная вата, на первый взгляд кажется, что это эстонский товар. Очень интересно... неужели все, что здесь есть, отечественного производства? При более детальном изучении упаковки выясняю, что вата сделана все же в Санкт-Петербурге.
«Да, я директор магазина, но нам сейчас запрещено называть свои имена»
Мы попытались связаться с членом правления этой торговой сети Иваном Сиалюком, но по его номеру нам ответила директор магазина. Она не желает называть свое имя. «Могу лишь вас заверить, что я директор, но мне сейчас запрещено называть имя», – сообщает женский голос по ту сторону телефонной трубки. Давайте тогда назовем ее Аней.
Директор магазина Анна говорит, что это недавно открывшийся магазин. Это произошло 22 сентября без какой-либо рекламы.
Санкции не комментируют
В магазине представлена широкая линейка товаров из разных категорий, одно мы заметили, что напрочь отсутствует молочная продукция: «Это скоропортящиеся продукты, или продукты третьей категории, и мы их, конечно, не продаем. Магазин по-прежнему создан для того, чтобы вы могли приобрести товары длительного хранения по привлекательной цене, которые не требуют особых условий хранения и которые вам не нужно покупать ежедневно. Люди могут приобрести повседневные товары в других крупных сетях», – говорит директор.
Может ли дешевая соль создать ажиотаж? «Мы не ожидаем большого наплыва клиентов в наш магазин из-за низкой стоимости соли, так как обострение, связанное с необходимостью делать запасы, на наш взгляд, прошло. Сейчас нет никакой потребности в больших количествах соли».
Продукция поступает из разных стран, в том числе из России. Почему магазин закупает санкционные товары?
«Это скорее политический вопрос, который я не хотела бы комментировать. Это то, что наше руководство само должно комментировать, если сочтет нужным. Как у человека, у меня есть свой взгляд на то, что происходит в мире, и я не хочу занимать какую-то позицию по этому поводу», – заявляет Анна. Затем я спрашиваю, можно ли обратиться к руководству, на что управляющая отвечает, что, конечно, в будущем у вас появится такая возможность, по электронной почте. «Если я получу разрешение, я перешлю вам детали».
Можно было бы подумать, что магазин MERE в Ласнамяэ – единственный в Эстонии, но Анна быстро опровергла это утверждение. «В настоящее время у нас есть магазин в Нарве. Но я не могу сказать вам больше».