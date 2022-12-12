Пн, 12.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Дебош на пароме Tallink: финны не только выбрасывали мебель за борт, но и сделали еще кое-что отвратительное

Геттер Трумси
Дебош на пароме Tallink: финны не только выбрасывали мебель за борт, но и сделали еще кое-что отвратительное
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Владелец финской строительной компании Отто Кранни не стал хуже спать после того, что устроил на борту парома Tallink
Владелец финской строительной компании Отто Кранни не стал хуже спать после того, что устроил на борту парома Tallink Фото: Kuvatõmmised TikTok videost/Kuvatõmmis Twitchi videost/Elu24 kollaaž

В выходные Elu24 сообщил, что глава финской строительной компании выбросил мебель за борт из люкса судна Tallink. Теперь выяснилось, что финны на этом не остановились и устроили дебош в корабельном спа-салоне. По словам руководителя этой строительной компании, он не стал хуже спать из-за данного инцидента.

В выходные в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в праздничном настроении бросает в море мебель с борта судна MS Baltic Princess, следующего по маршруту Турку-Стокгольм. Одно финское издание написало, что на видео был руководитель местной строительной компании.

Теперь выяснилось, что директор компании и его друзья-тусовщики не остановились на этом и устроили беспорядки в других местах. Финское СМИ Iltalehti пишет, что эта же группа людей была выгнана из спа-центра корабля.

Ключевые слова
Наверх