Дебош на пароме Tallink: финны не только выбрасывали мебель за борт, но и сделали еще кое-что отвратительное

Владелец финской строительной компании Отто Кранни не стал хуже спать после того, что устроил на борту парома Tallink

В выходные Elu24 сообщил, что глава финской строительной компании выбросил мебель за борт из люкса судна Tallink. Теперь выяснилось, что финны на этом не остановились и устроили дебош в корабельном спа-салоне. По словам руководителя этой строительной компании, он не стал хуже спать из-за данного инцидента.