В выходные Elu24 сообщил, что глава финской строительной компании выбросил мебель за борт из люкса судна Tallink. Теперь выяснилось, что финны на этом не остановились и устроили дебош в корабельном спа-салоне. По словам руководителя этой строительной компании, он не стал хуже спать из-за данного инцидента.
Для подписчиков
Дебош на пароме Tallink: финны не только выбрасывали мебель за борт, но и сделали еще кое-что отвратительное
Дебош на пароме Tallink: финны не только выбрасывали мебель за борт, но и сделали еще кое-что отвратительное
В выходные в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в праздничном настроении бросает в море мебель с борта судна MS Baltic Princess, следующего по маршруту Турку-Стокгольм. Одно финское издание написало, что на видео был руководитель местной строительной компании.