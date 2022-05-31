Пользователь TikTok поделилась видео из Таллиннского аэропорта перед рейсом в Анталию, на котором видно, сколько эстонских туристов пытаются улететь на курорт в последний день весны.
ВИДЕО ⟩ Смотрите, что творилось в Таллиннском аэропорту перед рейсом в Анталию
А в самолет столько людей поместится?
Смотрите, что творилось в Таллиннском аэропорту перед рейсом в Анталию
Согласно сайту Flightradar24 вылеты в Анталию из Таллинна проходят практически каждый день, а 31 мая в Анталию вылетело аж четыре самолета: два - авиакомпании SmartLynx, один - SunExpress и еще один - Turkish Airlines.