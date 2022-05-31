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ВИДЕО ⟩ Смотрите, что творилось в Таллиннском аэропорту перед рейсом в Анталию

А в самолет столько людей поместится?
Limon.ee
Смотрите, что творилось в Таллиннском аэропорту перед рейсом в Анталию
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В Таллиннском аэропорту перед вылетом в Анталию многолюдно.
В Таллиннском аэропорту перед вылетом в Анталию многолюдно. Фото: Скриншот с TikTok

Пользователь TikTok поделилась видео из Таллиннского аэропорта перед рейсом в Анталию, на котором видно, сколько эстонских туристов пытаются улететь на курорт в последний день весны. 

Согласно сайту Flightradar24 вылеты в Анталию из Таллинна проходят практически каждый день, а 31 мая в Анталию вылетело аж четыре самолета: два - авиакомпании SmartLynx, один - SunExpress и еще один - Turkish Airlines.

@0n3girl #tallinn #таллин #lennujaam ♬ оригинальный звук - Girl
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