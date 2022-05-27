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ВОТ ТАК РАЗ! ⟩ Посетившая столичный магазин женщина оставила после себя в примерочной фекалии

Геттер Трумси Limon.ee
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Посетившая столичный магазин женщина оставила после себя в примерочной фекалии
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Женщина в примерочной магазина. Фото иллюстративное.
Женщина в примерочной магазина. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Иногда неприятности случаются, когда их меньше всего ожидаешь. По крайней мере, так выглядит случившееся с женщиной, которая оставила свою «нужду» в примерочной во время посещения магазина одежды в Таллинне. Однако благодаря соцсетям кажется, что такое явление не редкость в сфере услуг, пишет Elu24.

Пост жительницы Эстонии, работающей в магазине одежды, вызвал большой резонанс в соцсетях. «Какая-то женщина, НА***ЛА в примерочной и решила, что лучше всего подтирать задницу одеждой из магазина», — написала девушка в посте в Twitter.

В посте девушка, которая, как стало известно из соцсети, живет в Таллинне, сказала, что у них в магазине есть видеокамеры, которые помогут им идентифицировать людей, которые использовали примерочные кабины. В данном случае содеянное было обнаружено в примерочной только после ухода клиента.

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