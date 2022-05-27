ВОТ ТАК РАЗ! ⟩ Посетившая столичный магазин женщина оставила после себя в примерочной фекалии

Иногда неприятности случаются, когда их меньше всего ожидаешь. По крайней мере, так выглядит случившееся с женщиной, которая оставила свою «нужду» в примерочной во время посещения магазина одежды в Таллинне. Однако благодаря соцсетям кажется, что такое явление не редкость в сфере услуг, пишет Elu24.