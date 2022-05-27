Иногда неприятности случаются, когда их меньше всего ожидаешь. По крайней мере, так выглядит случившееся с женщиной, которая оставила свою «нужду» в примерочной во время посещения магазина одежды в Таллинне. Однако благодаря соцсетям кажется, что такое явление не редкость в сфере услуг, пишет Elu24.
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ВОТ ТАК РАЗ! ⟩ Посетившая столичный магазин женщина оставила после себя в примерочной фекалии
Посетившая столичный магазин женщина оставила после себя в примерочной фекалии
Пост жительницы Эстонии, работающей в магазине одежды, вызвал большой резонанс в соцсетях. «Какая-то женщина, НА***ЛА в примерочной и решила, что лучше всего подтирать задницу одеждой из магазина», — написала девушка в посте в Twitter.
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