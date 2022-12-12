ВАЖНО ⟩ Если увидите сверкающий снег, срочно бегите как можно дальше (ВИДЕО)

В видеоклипе видно, как оборванные линии электропередач упали в снег и в сугробах как будто начался пожар. Приближаться смертельно опасно, пишет Saarte Hääl.

«Один неверный шаг может стоить тебе жизни! Если кажется, что огненное пламя появилось без причины, то на самом деле причина есть. Держитесь от таких мест подальше!» - говорит Линдмяэ.

Поломавшиеся деревья могут оборвать линии электропередачи, в результате чего поверхность земли может попасть под напряжение. Зимой это особенно опасно, так как на первый взгляд «горящий» снег не может показаться опасным.