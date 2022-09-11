ВИДЕО ⟩ В Нарве слышны выстрелы: в Ивангороде открыли памятник танку Т-34, дуло направлено на Эстонию

Танк установили около пункта пропуска Ивангород – Нарва. Танк находится в рабочем состоянии и стреляет, а его орудия направлены в сторону Эстонии.

По словам очевидцев, в Ивангороде проходят торжества, развернуты полевые кухни, людей много – некоторые идут с цветами.

Из толпы доносилась фраза: «Шарахнем в сторону Эстонии. Они там все услышат».

Со стороны все мероприятие выглядит так, будто подросток пытается выпрыгнуть из собственных штанов, чтобы доказать свою значимость.

На танке-памятнике установлена табличка. Интересно, почему такой акцент применен на слово «Временно»?