В российском Ивангороде на границе с Эстонией установили танк Т-34, идентичный демонтированному в Нарве.
ВИДЕО ⟩ В Нарве слышны выстрелы: в Ивангороде открыли памятник танку Т-34, дуло направлено на Эстонию
В Нарве слышны выстрелы: в Ивангороде открыли памятник танку Т-34, дуло направлено на Эстонию
Танк установили около пункта пропуска Ивангород – Нарва. Танк находится в рабочем состоянии и стреляет, а его орудия направлены в сторону Эстонии.
По словам очевидцев, в Ивангороде проходят торжества, развернуты полевые кухни, людей много – некоторые идут с цветами.
Из толпы доносилась фраза: «Шарахнем в сторону Эстонии. Они там все услышат».
Со стороны все мероприятие выглядит так, будто подросток пытается выпрыгнуть из собственных штанов, чтобы доказать свою значимость.
На танке-памятнике установлена табличка. Интересно, почему такой акцент применен на слово «Временно»?