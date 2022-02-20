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В Таллинне закрылся легендарный ресторан

ФОТО: facebook.com

На днях один из первых круглосуточных магазинов Таллинна Westmani Äri объявил о своем закрытии. Теперь же выяснилось, что в столице закрывает свои двери еще одно легендарное место.

«Дорогие друзья и уважаемы клиенты! Сегодня у нас грустная новость, 18.02.2022 был последний день, когда ресторан Bosphorus открыл свои двери для посетителей. Это были полные улыбок и слез, взлетов и падений, надежд и разочарований 17 лет работы ресторана, за которые мы приобрели огромное количество друзей, верных клиентов и бесконечный багаж опыта. К великому сожалению мы вынуждены с Вами попрощаться, так как не в силах заниматься любимым делом в сложившейся экономической ситуации. Хотим поблагодарить всех наших клиентов за преданность и постоянство, персонал за упорную работу и любовь к своему делу, поставщиков за плодотворное сотрудничество. Желаем Вам успехов в наше нелегкое время. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!» – написал Александр Королёв на странице ресторана в Facebook.

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