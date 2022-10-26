Читатель портала Limon.ee заметил на дороге Таллинна автомобиль с необычным номером, и не смог пройти мимо, не запечатлев его на камеру.
Раздраженный читатель: «Как такое возможно? Почему машина колесит с такими номерами»
В редакцию Limon.ee анонимный пользователь прислал фотографию с нетривиальным автомобильным знаком MOCKBA9, сопровождая послание вопросом: «Как вообще в Эстонской Республике выдают такие номера?»
Журналист портала послал запрос в Департамент транспорта Эстонии, чтобы ответить на вопрос любопытного читателя.
На запрос ответил Эрки Варма, специалист отдела коммуникаций и маркетинга Департамента транспорта Эстонии:
«Вы можете заказать индивидуальный номерной знак в Транспортном управлении за 1350 евро.
Максимальное количество букв и цифр, допустимое на регистрационном знаке специального заказа, составляет 9, при этом хотя бы один из символов должен быть цифрой и следовать за буквой (буквами). Расположение комбинации букв и цифр должно быть не чередующимся, а последовательным. Регистрационный номер на индивидуальных и заказных регистрационных знаках не должен вводить в заблуждение или противоречить принятым принципам морали.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: https://transpordiamet.ee/registreerimismargid#eritellimus.»