ОТЕЦ ГОДА? ⟩ Полиция проведет беседу с отцом, свесившим ребенка головой вниз с моста

Ольга поделилась с нами кадрами, которые зафиксировал видеорегистратор ее автомобиля, но отметила, что запись, увы, получилась достаточно мутная. Зато зрелище, которое она видела в тот вечер, до сих пор стоит перед ее глазами. Ольга очень надеется, что полиции удастся установить личность мужчины, который подвергал опасности маленького мальчика. Не дает покоя свидетельнице и вопрос, что же там происходило на самом деле.

«От этой картины меня до сих пор потряхивает, – рассказала Ольга. – Ехали с ребенком на тренировку, и какой-то папашка на Лаагна, на мосту держал за одну ногу и в прямом смысле слова тряс маленького ребенка над канавой. Длилось это считаные секунды, но боюсь представить, какие могли бы быть последствия...»

Ольга, которая до сих пор не может забыть увиденное, недоумевает, что же сподвигло на такое поведение предполагаемого отца ребенка, что он делал с мальчишкой в тот вечер – применял своеобразные методы воспитания или дурачился, придумав бестолковую и опасную игру?

По описанию очевидицы, мальчик, которого трясли, был совсем маленьким – на вид около двух лет. Ольга смогла рассмотреть голубую соску во рту у малыша и то, что он был одет в темный комбинезон. На мужчине была шапка и темная куртка.

«Я это тоже видела!»