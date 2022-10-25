Свидетельницей этого жуткого зрелища стала жительница Таллинна Ольга, которая в четверг вечером, 20 октября, проезжала по Лаагна-теэ и обратила внимание, что на мосту Саарепийга происходит что-то неладное.
ОТЕЦ ГОДА? ⟩ Полиция проведет беседу с отцом, свесившим ребенка головой вниз с моста
Ольга поделилась с нами кадрами, которые зафиксировал видеорегистратор ее автомобиля, но отметила, что запись, увы, получилась достаточно мутная. Зато зрелище, которое она видела в тот вечер, до сих пор стоит перед ее глазами. Ольга очень надеется, что полиции удастся установить личность мужчины, который подвергал опасности маленького мальчика. Не дает покоя свидетельнице и вопрос, что же там происходило на самом деле.
«От этой картины меня до сих пор потряхивает, – рассказала Ольга. – Ехали с ребенком на тренировку, и какой-то папашка на Лаагна, на мосту держал за одну ногу и в прямом смысле слова тряс маленького ребенка над канавой. Длилось это считаные секунды, но боюсь представить, какие могли бы быть последствия...»
Ольга, которая до сих пор не может забыть увиденное, недоумевает, что же сподвигло на такое поведение предполагаемого отца ребенка, что он делал с мальчишкой в тот вечер – применял своеобразные методы воспитания или дурачился, придумав бестолковую и опасную игру?
По описанию очевидицы, мальчик, которого трясли, был совсем маленьким – на вид около двух лет. Ольга смогла рассмотреть голубую соску во рту у малыша и то, что он был одет в темный комбинезон. На мужчине была шапка и темная куртка.
«Я это тоже видела!»
Чтобы предостеречь матерей, а также в надежде, что кто-то из них опознает своего «героя», Ольга поделилась скриншотом видео со своего авторегистратора в популярном таллиннском сообществе «Мамочки и их жизнь». Участницы этой группы пришли в ужас от одного только снимка.
«Я это тоже видела, проезжала и думала, что мне показалось. Меня потом долго трясло, хотелось плакать от такого... Ужас какой-то! Так страшно!» – нашлась женщина, которая в прошлый четверг тоже увидела это пугающее зрелище в канаве.
«У меня уже от фотографии мурашки по коже… Это нездоровая тема явно, а не методы воспитания или игры. Больной! Страшно представить: одно неловкое движение – и что могло произойти с ребенком? Какой адекватный отец будет так делать?!» – пишет еще одна участница сообщества матерей Эстонии.
«Бедный ребенок, надеюсь, это единственный такой «момент воспитания», – добавляет другая.
Мужчина найден!
Видео с авторегистратора, а также описание того, что проезжавшая мимо в машине случайная свидетельница Ольга смогла разглядеть, она отправила в полицию. В полиции подтвердили журналисту, что они получили видео и сейчас собирают информацию о произошедшем на мосту Саарепийга. Однако никакой точной информацией, увы, они не располагают.
«Не совсем понятно, что именно происходит на этом видео. На первый взгляд кажется, что взрослый поднимает ребенка в воздух, и затем опускает обратно», – говорит Тейли Пийскоппель, руководитель группы Ида-Харьюского отделения полиции.
Сегодня, 26 октября, сотрудник полиции сообщила нашему корреспонденту, что мужчина, который попал на кадры видеорегистратора, найден.
«Полиция получила информацию о мужчине, который запечатлен на кадрах на мосту. Его проверяют, – говорит Тейли Пийскоппель. – Основываясь как на видео, так и на собранной на сегодняшней день информации, у нас нет оснований полагать, что ребенок был подвергнут опасности намеренно. Конечно, как только нам удастся пообщаться с мужчиной на видео, мы обязательно объясним и напомним ему, что с маленькими детьми нужно быть очень осторожным и что есть более безопасные места для игр, например, детские площадки».