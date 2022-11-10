Совет финского эксперта в области электроэнергии: не смывайте воду в туалете, а все фекалии складывайте в пластиковые пакетики

Арто Пахкин, один из руководителей занимающейся управлением электросетями государственной компани Fingrid, считает, что пока необходимость отключения электроэнергии не кажется вероятной, но посоветовал быть готовым к кратковременным отключениям. «Если в условиях энергетического кризиса придется проводить отключения, то это будут хорошо спланированные двухчасовые отключения, которые не повредят оборудование и не приведут к сильному понижению температуры и к дискомфорту в жизни. Например, отопление вполне может быть отключено на пару часов, и температура в помещениях существенно не изменится. С холодильниками тоже ничего не случится за два часа простоя», – увереят Пяйви Суур-Уски из финской компании Motiva. Motiva способствует экономии энергии.