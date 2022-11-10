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Совет финского эксперта в области электроэнергии: не смывайте воду в туалете, а все фекалии складывайте в пластиковые пакетики

Инна-Катрин Хейн
Совет финского эксперта в области электроэнергии: не смывайте воду в туалете, а все фекалии складывайте в пластиковые пакетики
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Вода в унитазе. Иллюстративное фото
Вода в унитазе. Иллюстративное фото Фото: SumanBhaumik/Shutterstock

Финнам следует подготовиться к перебоям в подаче электроэнергии грядущей зимой, сообщил оператор энергосистемы страны Fingrid, пишет Elu24.

Арто Пахкин, один из руководителей занимающейся управлением электросетями государственной компани Fingrid, считает, что пока необходимость отключения электроэнергии не кажется вероятной, но посоветовал быть готовым к кратковременным отключениям. «Если в условиях энергетического кризиса придется проводить отключения, то это будут хорошо спланированные двухчасовые отключения, которые не повредят оборудование и не приведут к сильному понижению температуры и к дискомфорту в жизни. Например, отопление вполне может быть отключено на пару часов, и температура в помещениях существенно не изменится.  С холодильниками тоже ничего не случится за два часа простоя», – увереят Пяйви Суур-Уски из финской компании Motiva. Motiva способствует экономии энергии.

Предполагается, что зимой в регионе Балтийского моря ударят сильные морозы. Высокий спрос на электричество в таких условиях может спровоцировать особенно сложную ситуацию.

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