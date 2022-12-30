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ТОП-20 ⟩ Самые читаемые новости года на Limon.ee: какие скандалы, курьезы и выходки звезд сотрясали Эстонию в 2022 году?

Limon.ee
Самые читаемые новости года на Limon.ee: какие скандалы, курьезы и выходки звезд сотрясали Эстонию в 2022 году?
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Фото: Коллаж.

Наверняка большинство всех людей на планете с нетерпением ждут окончания 2022 года и наступления нового, 2023. Все ждут волшебства, исполнения желаний и, конечно, мира во всем мире. А еще конец года – это всегда время подведения итогов. Давайте же начнем.

В этом году, как и всегда, были грустные моменты, когда уходили из жизни, порой, слишком рано, наши кумиры. Новость о смерти Юрия Шатунова не оставила никого равнодушным. Это стало для поклонников певца настоящим шоком. 

Но в 2022 мы не только грустили и переживали. Мы вместе боролись, смеялись, удивлялись и восхищались. Какие новости Limon.ee сделали этот год в категориях: курьезы, звезды и скандалы? ТОП-20 новостей на основании предпочтений читателей Limon.ee. То, что мы читали и смотрели всей страной: 

Вторая часть новостей ТОП-20 выйдет 31 декабря. В ней мы представим самые читаемые новости на социальные темы, а также расследования и криминальные истории

ТОП-20, часть первая:

20. Самая красивая блондинка мира живет в Эстонии

Кятлин Лоонде.
Кятлин Лоонде. Фото: Miss World Official

В рождественской новости мы рассказали, что эстонка Кятлин Лоонде выбрана финалисткой конкурса «Миссис Мира» в Лас-Вегасе. И наша красавица оказалась единственной блондинкой в десятке самых красивых замужних женщин мира.

19. Ни разу не Монро: Анфиса Чехова публично продемонстрировала свое нижнее белье

Популярная теле- и радиоведущая Анфиса Чехова, наслаждаясь Лас-Вегасом, и пребывая в игривом настроении, решила порадовать своих читателей легким эротическим видео в стиле Мерлин Монро.

18. Ушла из жизни модель и сотрудница Kaubamaja Майе Рейер

Майе Рейер в Kaubamaja.
Майе Рейер в Kaubamaja. Фото: Ardo Kaljuvee ja Meeli Küttim

Наверняка каждый из нас, кто хотя бы иногда захаживает в таллиннский Kaubamaja, видел в парфюмерном магазине роскошную модель, которая явно выделялась среди остального персонала. 12 мая в возрасте 82 лет ушла из жизни Майе Рейер.

17. Горячий эстонский парень – вовсе не шутка! Пятничная картина в центре Таллинна взбодрит каждого

16 декабря, когда на улице было шесть градусов мороза, в самом центре заснеженного Таллинна прохожих удивил молодой человек в футболке и шортах. Красавец, молодец, а судя по спортивной сумке – еще и спортсмен!

16. Участница эстонского реалити-шоу дразнит поклонников откровенными снимками

Сексуальное черное белье, простыни и пылающий взгляд 31-летней Марит Унукайнен привлекли внимание многих подписчиков. Один из комментаторов даже поинтересовался, не собирается ли она теперь стать моделью нижнего белья.

15. Смотри, какая машина была замечена на улицах Старого города

Range Rover, обтянутый пленкой цвета розовое золото, в Таллинне.
Range Rover, обтянутый пленкой цвета розовое золото, в Таллинне. Фото: Taavi Sepp

В конце апреля в центре Таллинна можно было заметить очень необычную машину, чей номерной знак удивил бы кого угодно!

14. Нагреваясь, превращаются в бомбу: какие продукты нельзя греть в микроволновке

Микроволновка – гениальное в своей полезности и удобстве использования изобретение. Сейчас она есть почти в каждой семье. Мы привыкли, что буквально все можно подогреть до нужного состояния всего за каких-то пару минут. Но знали ли вы, что есть целый ряд продуктов, которые ни в коем случае не стоит помещать в СВЧ-печи?

13. Ученые назвали самую нервную профессию в мире: догадались, о какой должности идет речь?

Специалисты решили выяснить, какая из профессий сильнее всего бьет по нервам. Проведя масштабное исследование, они пришли к выводу, что наибольшее количество стрессов в рабочее время получают представители именно этой профессии...

12. Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку без трусов и восхитила поклонников

На светском рауте по поводу показа своего документального фильма в Нью-Йорке, 52-летняя актриса приковала к себе все взгляды. На красной дорожке певица блистала в черном платье Tom Ford, обнажающем большую половину ее тела. Белья под такой наряд, естественно, не предполагалось.

11. Эксклюзив! Алексей Панин сделал серьезное заявление в студии эстонского шоу

Алексей Панин.
Алексей Панин. Фото: Taavi Sepp

Актер Алексей Панин собственной персоной заглянул на шоу Limon LIVE вечером 1 декабря, где его встречала вся редакция и угощала традиционным итальянским напитком Limoncello. В Таллинн Панин приезжал на антивоенное мероприятие «Антивоенный хакатон» вместе с легендарным кинорежиссером Романом Качановым.

10. После новостей в СМИ эстонцы штурмуют дешевый магазин российской сети «Светофор»

Магазин MERE в Ласнамяэ.
Магазин MERE в Ласнамяэ. Фото: Taavi Sepp

В ноябре мы писали, что на эстонский рынок тихо прокрался сетевой магазин MERE, дочерняя компания знаменитой российской сети дисконт-магазинов «Светофор». Магазин, который открылся в сентябре, предлагает своим клиентам товары на 20 процентов ниже рыночной цены.

9. Народ со всей Эстонии съезжается в Нарву: что творится в этом приграничном городе?

Фестиваль "Station Narva".
Фестиваль "Station Narva". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В начале сентября в Нарве проходил четырехдневный фестиваль Station Narva, о котором в городе кричало абсолютно всё: от от афиш и брошюр до рекламных баннеров.

8. Торговая сеть Prisma возвращает русские книги на полки своих магазинов

В первых числах марта магазины Prisma убрали русскую литературу со своих полок и такое решение многих расстроило. Однако несколько дней спустя торговая сеть заявила, что книги вновь будут продаваться в их магазинах.

7. Мэр Таллинна Михаил Кылварт женился

Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт.
Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Кылварт. Фото: Скриншот с Facebook

В начале марта по Таллинну стали ходить упорные слухи о женитьбе мэра эстонской столицы Михаила Кылварта. Его избранницей стала мотогонщица Анастасия Коваленко. Позже спортсменка взяла фамилию мужа как вторую, чем подтвердила домыслы.

6. Десятки тысяч людей и очереди до Рейди-теэ: смотрите, что происходило на концерте Rammstein

Rammstein kontsert Tallinna lauluväljakul
Rammstein kontsert Tallinna lauluväljakul Фото: Taavi Sepp

20 июля 2022 года на таллиннском Певческом поле с единственным в странах Балтии грандиозным концертом выступила любимая миллионами слушателей по всему миру группа Rammstein. В масштабном мероприятии приняли участие около 65 000 человек!

5. Максим Галкин в Тарту без умолку говорит по-эстонски и заявляет: я пришел сюда с осуждением войны, в России бы уже всех наград лишили!

Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

В середине августа в Эстонии с концертным туром находится известный российский комик и шоумен Максим Галкин. Портал Limon.ee следил за артистом и его выступлениями.

4. Человечество согнется под болезнями и вирусом: Глоба ошеломила прогнозом на эту зиму

Уже в этом месяце человечеству придется пройти серьезные испытания. Тамара Глоба не смогла порадовать нас своими предсказаниями на декабрь. А у вас они сбылись?

3. Блогер из Бельгии призвал людей никогда не переезжать в Эстонию

Ауре, блогер из Бельгии, путешествует по миру и меняет страны проживания как перчатки. Он переехал в Эстонию в сентябре 2021 года. Год спустя Ауре назвал основные причины, по которым не советует никому брать с него пример.

2. Титулованная эстонская красавица: «Я сдала тест ДНК, чтобы доказать – русского ничего нет!»

Анна Микконен
Анна Микконен Фото: Таня Ойнус

В октябре на портале Limon.ee в эфир вышел долгожданный выпуск шоу Limon LIVE. Два года оно было в творческом отпуске, но пришло время вновь порадовать всю страну самым сочным онлайн-шоу в Эстонии. Гостьей второго выпуска стала бизнес-леди из Таллинна, вошедшая в ТОП-50 самых красивых женщин вселенной, обаятельная и привлекательная Анна Микконен.

1. «Когда еще приеду? Теперь уже никогда»: пророческие слова Юрия Шатунова на последнем концерте

Юрий Шатунов на концерте в Таллинне.
Юрий Шатунов на концерте в Таллинне. Фото: Mihkel Maripuu

Кумир миллионов Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Всего за несколько дней до смерти артист еще давал концерты, на одном из которых сказал: «Мне тоже надо отдохнуть чуть-чуть, старость не радость».

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