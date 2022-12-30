Наверняка большинство всех людей на планете с нетерпением ждут окончания 2022 года и наступления нового, 2023. Все ждут волшебства, исполнения желаний и, конечно, мира во всем мире. А еще конец года – это всегда время подведения итогов. Давайте же начнем.
ТОП-20 ⟩ Самые читаемые новости года на Limon.ee: какие скандалы, курьезы и выходки звезд сотрясали Эстонию в 2022 году?
В этом году, как и всегда, были грустные моменты, когда уходили из жизни, порой, слишком рано, наши кумиры. Новость о смерти Юрия Шатунова не оставила никого равнодушным. Это стало для поклонников певца настоящим шоком.
Но в 2022 мы не только грустили и переживали. Мы вместе боролись, смеялись, удивлялись и восхищались. Какие новости Limon.ee сделали этот год в категориях: курьезы, звезды и скандалы? ТОП-20 новостей на основании предпочтений читателей Limon.ee. То, что мы читали и смотрели всей страной:
Вторая часть новостей ТОП-20 выйдет 31 декабря. В ней мы представим самые читаемые новости на социальные темы, а также расследования и криминальные истории.
ТОП-20, часть первая:
В рождественской новости мы рассказали, что эстонка Кятлин Лоонде выбрана финалисткой конкурса «Миссис Мира» в Лас-Вегасе. И наша красавица оказалась единственной блондинкой в десятке самых красивых замужних женщин мира.
Популярная теле- и радиоведущая Анфиса Чехова, наслаждаясь Лас-Вегасом, и пребывая в игривом настроении, решила порадовать своих читателей легким эротическим видео в стиле Мерлин Монро.
Наверняка каждый из нас, кто хотя бы иногда захаживает в таллиннский Kaubamaja, видел в парфюмерном магазине роскошную модель, которая явно выделялась среди остального персонала. 12 мая в возрасте 82 лет ушла из жизни Майе Рейер.
16 декабря, когда на улице было шесть градусов мороза, в самом центре заснеженного Таллинна прохожих удивил молодой человек в футболке и шортах. Красавец, молодец, а судя по спортивной сумке – еще и спортсмен!
Сексуальное черное белье, простыни и пылающий взгляд 31-летней Марит Унукайнен привлекли внимание многих подписчиков. Один из комментаторов даже поинтересовался, не собирается ли она теперь стать моделью нижнего белья.
В конце апреля в центре Таллинна можно было заметить очень необычную машину, чей номерной знак удивил бы кого угодно!
Микроволновка – гениальное в своей полезности и удобстве использования изобретение. Сейчас она есть почти в каждой семье. Мы привыкли, что буквально все можно подогреть до нужного состояния всего за каких-то пару минут. Но знали ли вы, что есть целый ряд продуктов, которые ни в коем случае не стоит помещать в СВЧ-печи?
Специалисты решили выяснить, какая из профессий сильнее всего бьет по нервам. Проведя масштабное исследование, они пришли к выводу, что наибольшее количество стрессов в рабочее время получают представители именно этой профессии...
На светском рауте по поводу показа своего документального фильма в Нью-Йорке, 52-летняя актриса приковала к себе все взгляды. На красной дорожке певица блистала в черном платье Tom Ford, обнажающем большую половину ее тела. Белья под такой наряд, естественно, не предполагалось.
Актер Алексей Панин собственной персоной заглянул на шоу Limon LIVE вечером 1 декабря, где его встречала вся редакция и угощала традиционным итальянским напитком Limoncello. В Таллинн Панин приезжал на антивоенное мероприятие «Антивоенный хакатон» вместе с легендарным кинорежиссером Романом Качановым.
В ноябре мы писали, что на эстонский рынок тихо прокрался сетевой магазин MERE, дочерняя компания знаменитой российской сети дисконт-магазинов «Светофор». Магазин, который открылся в сентябре, предлагает своим клиентам товары на 20 процентов ниже рыночной цены.
В начале сентября в Нарве проходил четырехдневный фестиваль Station Narva, о котором в городе кричало абсолютно всё: от от афиш и брошюр до рекламных баннеров.
В первых числах марта магазины Prisma убрали русскую литературу со своих полок и такое решение многих расстроило. Однако несколько дней спустя торговая сеть заявила, что книги вновь будут продаваться в их магазинах.
В начале марта по Таллинну стали ходить упорные слухи о женитьбе мэра эстонской столицы Михаила Кылварта. Его избранницей стала мотогонщица Анастасия Коваленко. Позже спортсменка взяла фамилию мужа как вторую, чем подтвердила домыслы.
20 июля 2022 года на таллиннском Певческом поле с единственным в странах Балтии грандиозным концертом выступила любимая миллионами слушателей по всему миру группа Rammstein. В масштабном мероприятии приняли участие около 65 000 человек!
5. Максим Галкин в Тарту без умолку говорит по-эстонски и заявляет: я пришел сюда с осуждением войны, в России бы уже всех наград лишили!
В середине августа в Эстонии с концертным туром находится известный российский комик и шоумен Максим Галкин. Портал Limon.ee следил за артистом и его выступлениями.
Уже в этом месяце человечеству придется пройти серьезные испытания. Тамара Глоба не смогла порадовать нас своими предсказаниями на декабрь. А у вас они сбылись?
Ауре, блогер из Бельгии, путешествует по миру и меняет страны проживания как перчатки. Он переехал в Эстонию в сентябре 2021 года. Год спустя Ауре назвал основные причины, по которым не советует никому брать с него пример.
В октябре на портале Limon.ee в эфир вышел долгожданный выпуск шоу Limon LIVE. Два года оно было в творческом отпуске, но пришло время вновь порадовать всю страну самым сочным онлайн-шоу в Эстонии. Гостьей второго выпуска стала бизнес-леди из Таллинна, вошедшая в ТОП-50 самых красивых женщин вселенной, обаятельная и привлекательная Анна Микконен.
Кумир миллионов Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Всего за несколько дней до смерти артист еще давал концерты, на одном из которых сказал: «Мне тоже надо отдохнуть чуть-чуть, старость не радость».