ТОП-20 ⟩ Самые читаемые новости года на Limon.ee: какие скандалы, курьезы и выходки звезд сотрясали Эстонию в 2022 году?

В этом году, как и всегда, были грустные моменты, когда уходили из жизни, порой, слишком рано, наши кумиры. Новость о смерти Юрия Шатунова не оставила никого равнодушным. Это стало для поклонников певца настоящим шоком.

Но в 2022 мы не только грустили и переживали. Мы вместе боролись, смеялись, удивлялись и восхищались. Какие новости Limon.ee сделали этот год в категориях: курьезы, звезды и скандалы? ТОП-20 новостей на основании предпочтений читателей Limon.ee. То, что мы читали и смотрели всей страной:

Вторая часть новостей ТОП-20 выйдет 31 декабря. В ней мы представим самые читаемые новости на социальные темы, а также расследования и криминальные истории.

ТОП-20, часть первая:

Кятлин Лоонде. Фото: Miss World Official

В рождественской новости мы рассказали, что эстонка Кятлин Лоонде выбрана финалисткой конкурса «Миссис Мира» в Лас-Вегасе. И наша красавица оказалась единственной блондинкой в десятке самых красивых замужних женщин мира.

Популярная теле- и радиоведущая Анфиса Чехова, наслаждаясь Лас-Вегасом, и пребывая в игривом настроении, решила порадовать своих читателей легким эротическим видео в стиле Мерлин Монро.

Майе Рейер в Kaubamaja. Фото: Ardo Kaljuvee ja Meeli Küttim