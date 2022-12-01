LIMON LIVE ⟩ Эксклюзив! Алексей Панин сделал серьезное заявление в студии эстонского шоу

В Таллинн Панин приехал на антивоенное мероприятие «Антивоенный хакатон» вместе с легендарным кинорежиссером Романом Качановым. «Мы приехали в Таллинн и сразу же откопались у вас», – говорит актер.

«Я понимаю, что сейчас такая ситуация непростая с войной и многие российские звезды пытаются себя реализовывать, наконец опомнившись, что там находиться сейчас не комильфо для них. У меня немножко другая история, я еще до войны уехал из России, я не хотел жить в России, все что творит наше "любимое" российское государство – для меня это было неприемлемо. Я как-то собрал чемоданчик, дочку в охапку и перебрался в Испанию», – заявил эстонским журналистам Алексей Панин.

Как популярный актер сейчас зарабатывает на жизнь, живя в Испании?

«Да, мы оказались, грубо говоря, невостребованными. Настолько, насколько это было там в России. Естественно, нам нужно что-то делать. Таллинн, Рига, Вильнюс... Я сейчас в Испании с одной не очень известной украинской актрисой сделал спектакль "Скамейка". Очень смешной, очень веселый. Мы хотим с этим спектаклем работать. Мы хотим приезжать в Таллинн, в Ригу, в Вильнюс, в Израиль, в Нью-Йорк, в Америку. Мы должны жить, работать, на что-то кормить детей, как-то себя содержать».

По словам Панина, он не умеет ничего делать руками. Табуретки собирать не может, но может быть артистом.