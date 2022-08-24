СВЧ-печь — невероятно удобное изобретение, без которого жизнь современного человека просто немыслима. Однако далеко не все знают, как правильно пользоваться прибором, пишет woman.ru.
Нагреваясь, превращаются в бомбу: какие продукты нельзя греть в микроволновке
Микроволновка — гениальное в своей полезности и удобстве использования изобретение. Сейчас она есть почти в каждой семье. Мы привыкли, что буквально все можно подогреть до нужного состояния всего за каких-то пару минут. Но знали ли вы, что есть целый ряд продуктов, которые ни в коем случае не стоит помещать в СВЧ-печи? Неправильное использование микроволновки чревато не только нарушением техники безопасности и выхода прибора из привычного режима работы, но и серьезными проблемами со здоровьем!
Так, крайне не рекомендуют разогревать в микроволновке яйца вкрутую. При нагревании в печи внутри них образуется пар, который не может выйти наружу и вызывает самый настоящий взрыв. Это может происходить как в процессе нагрева, так и при извлечении яиц, когда открытие крышки создает резкую разницу температуры и давления.
Также лучше отказаться от привычки греть замороженное мясо в СВЧ-печи, поскольку нагрев в ней происходит неравномерно. Получается, что некоторые части куска мяса разморозятся, в то время как остальные, более крупные, останутся ледяными. Регулярное употребление разогретого красного мяса может привести к развитию рака желудка и кишечника. Самый безопасный действенный альтернативный способ разморозить мясные продукты — положить их в герметичный пакет с теплой водой и оставить так на пару часов. Времени займет больше, но эффективность такой процедуры будет в несколько раз выше.
Любителям сельдерея, свеклы, редиса, моркови и шпината тоже не стоит подогревать эти продукты в микроволновке. Лучше готовить блюда из них в обычной кастрюле. Эти овощи содержат нитраты, которые при нагревании микроволновым излучением могут превращаться в нитрозамины, обладающие опасным канцерогенным действием.
Уж не знаем, кому и зачем понадобилось греть виноград, но и такие случаи бывали. Если вы вдруг всегда хотели попробовать этот продукт в теплом виде, то стоит помнить: категорически нельзя помещать его в СВЧ-печь. Под кожицей винограда слишком много воды, поэтому при нагревании сразу образуется водяной пар, который всего через минуту может взорваться.
Многие мамы сцеживают и хранят молоко в холодильнике, доставая и нагревая его в микроволновой печи, когда приходит время кормить ребенка. Однако здесь важно знать, что в печи нагрев происходит неравномерно. Поэтому, если вы поместите молоко в микроволновую печь, вы рискуете получить ожог неба и ротовой полости у ребенка, так как часть жидкости может оказаться слишком горячей! Кроме того, нагревание в бутылке из неподходящего материала (например, пластика) может привести к выделению в молоко опасных канцерогенных веществ.
Даже обычную питьевую воду греть в микроволновке может быть очень опасно — вплоть до получения ожога. Дело в том, что она вскипает не как в чайнике, в котором подогревается дно, нагретая жидкость поднимается вверх, а на ее место приходит более холодная вода. В печи же при нагреве всей массы происходит выделение кислорода за счет нагрева. Поэтому вскипание происходит мгновенно, подобно внезапному взрыву.
Кроме того, нельзя использовать СВЧ-печь для переохлажденных диетических напитков. При нагревании содержащийся в них заменитель сахара (чаще всего это аспартам) переходит в формальдегид, который безумно вреден для нашего здоровья.
Формальдегид часто сравнивают с мышьяком, поскольку от такого напитка в большинстве случаев возможен летальный исход. Да и первые признаки после отравления неприятны — головная боль, головокружение, общая слабость, бледность, тошнота, затрудненное дыхание, кашель, боль в животе.
Плохие новости для сотрудников офисов: еда в пластиковых контейнерах, подогретая в микроволновой печи может стать причиной проблем с эндокринной системой, а также выступить катализатором в развитии онкологических заболеваний. Пластик нагревается и выделяет канцерогенные вещества, фталаты и диоксины, которые проникают в продукты. Со временем это разрушает наш иммунитет и провоцирует тяжелый недуг.
Важно смотреть на маркировку на дне пластиковой посуды: если символ СВЧ перечеркнут, использовать такую посуду для нагрева в микроволновке запрещено.