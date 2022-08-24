Нагреваясь, превращаются в бомбу: какие продукты нельзя греть в микроволновке

Микроволновка — гениальное в своей полезности и удобстве использования изобретение. Сейчас она есть почти в каждой семье. Мы привыкли, что буквально все можно подогреть до нужного состояния всего за каких-то пару минут. Но знали ли вы, что есть целый ряд продуктов, которые ни в коем случае не стоит помещать в СВЧ-печи? Неправильное использование микроволновки чревато не только нарушением техники безопасности и выхода прибора из привычного режима работы, но и серьезными проблемами со здоровьем!

Так, крайне не рекомендуют разогревать в микроволновке яйца вкрутую. При нагревании в печи внутри них образуется пар, который не может выйти наружу и вызывает самый настоящий взрыв. Это может происходить как в процессе нагрева, так и при извлечении яиц, когда открытие крышки создает резкую разницу температуры и давления.

Также лучше отказаться от привычки греть замороженное мясо в СВЧ-печи, поскольку нагрев в ней происходит неравномерно. Получается, что некоторые части куска мяса разморозятся, в то время как остальные, более крупные, останутся ледяными. Регулярное употребление разогретого красного мяса может привести к развитию рака желудка и кишечника. Самый безопасный действенный альтернативный способ разморозить мясные продукты — положить их в герметичный пакет с теплой водой и оставить так на пару часов. Времени займет больше, но эффективность такой процедуры будет в несколько раз выше.