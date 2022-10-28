Бизнес-леди из Таллинна, вошедшая в ТОП-50 самых красивых женщин вселенной, обаятельная и привлекательная Анна Микконен стала гостьей шоу Limon LIVE в пятницу вечером, 28 октября.
LIMON LIVE ⟩ Титулованная эстонская красавица: «Я сдала тест ДНК, чтобы доказать – русского ничего нет!»
В октябре Анна Микконен из модельного агентства Angel Models Agency была удостоена титула третей вице-миссис на конкурсе «Миссис Европа 2022», который проходил в Болгарии. А минувшим летом Анна Микконен вошла в ТОП-50 на конкурсе «Миссис Вселенная» в Южной Корее.
Помимо участия в конкурсах красоты Анна Микконен – руководитель реабилитационного центра для детей с особыми потребностями Lootus Õnnele. Анна помогает не только детям, но и военным беженцам, уже восьмой месяц работая в Социальном департаменте. Титулованная красавица воспитывает трех дочерей, а в свободное время занимается благотворительностью и спортом.
В жизни Анна довольно закрытый и скромный человек: не пользуется декоративной косметикой, чаще всего ее можно встретить в спортивном костюме.
«Я очень закрытый человек, у меня очень мало близких друзей. Я стараюсь не выносить свою личную жизнь за пределы дома. И в дополнительном внимании не нуждаюсь», – призналась Анна Миккконен ведущим Limon LIVE.
В рубрике «Или...или!» Анна Микконен с легкостью ответила на каверзные вопросы блиц-опроса. А также призналась, что в жизни ей пришлось столкнуться с домашним насилием в своей же семье. «За закрытыми дверями порой творятся ужасные вещи», - говорит Анна Микконен.
Также участница конкурсов красоты призналась в программе, что в связи с войной в Украине потеряла много друзей, в основном тех, кто проживает в России. «Довольно близкие люди, с которыми я общалась много лет, к которым ездила в гости, к которым я приезжала… Я их потеряла, – с грустью отметила Анна Микконен. – Среди них и мой родной отец, и мои родные тетя и дядя. Мы перестали общаться».
Разойдясь в политических взглядах, Анна поначалу старалась спасти общение с отцом. Ситуация дошла до абсурда и титулованная красавица сдала тест ДНК на этническую принадлежность. «Чтобы ему доказать, что русского у нас ничего нет, – объясняет она. – Но и это не помогло. Он все равно считает себя русским!»
Также Анна Микконен рассказала, что на конкурсах красоты, в отличие от спортивных мероприятий, участницы из России и Украины до сих пор встречаются, и атмосфера бывает напряженной. В студии Limon LIVE Анна Микконен рассказала несколько историй таких встреч.
А вот рубрика «Шляпный вопрос» застал нашу героиню врасплох!
«Я аж покраснела!» – Анна Микконен рассмеялась и залилась румянцем, вытащив вопрос из шляпы. Какой вопрос вытащила из шляпы ведущих титулованная красотка, узнаете из нашей программы.
А еще Анна Микконен продемонстрировала в студии Limon LIVE модельную походку и научила правильно ходить по подиуму Эдгара Гергеля. Теперь он готов отправиться на конкурс «Мистер Вселенная».
Традиционно в финале шоу в рубрике «Теребим звезд» ведущие Limon LIVE подготовили Анне Микконен задание. Так накануне Хеллоуина красотка перевоплотилась в героиню из популярного ужастика.
Эстонские знаменитости и не только в гостях у Светланы Карабут и Эдгара Гергеля делятся самым откровенным, отвечают на каверзные вопросы и выполняют забавные задания. Смотрите онлайн-шоу Limon LIVE каждую пятницу в 18:00 на порталах Limon.ee и RusPostimees.