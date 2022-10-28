LIMON LIVE ⟩ Титулованная эстонская красавица: «Я сдала тест ДНК, чтобы доказать – русского ничего нет!»

В октябре Анна Микконен из модельного агентства Angel Models Agency была удостоена титула третей вице-миссис на конкурсе «Миссис Европа 2022», который проходил в Болгарии. А минувшим летом Анна Микконен вошла в ТОП-50 на конкурсе «Миссис Вселенная» в Южной Корее.

Помимо участия в конкурсах красоты Анна Микконен – руководитель реабилитационного центра для детей с особыми потребностями Lootus Õnnele. Анна помогает не только детям, но и военным беженцам, уже восьмой месяц работая в Социальном департаменте. Титулованная красавица воспитывает трех дочерей, а в свободное время занимается благотворительностью и спортом.

Анна Микконен в студии Limon LIVE Фото: Pilt videost

В жизни Анна довольно закрытый и скромный человек: не пользуется декоративной косметикой, чаще всего ее можно встретить в спортивном костюме.

«Я очень закрытый человек, у меня очень мало близких друзей. Я стараюсь не выносить свою личную жизнь за пределы дома. И в дополнительном внимании не нуждаюсь», – призналась Анна Миккконен ведущим Limon LIVE.

Анна Микконен и ее сестра Ольга Нигровская с ведущими Limon LIVE Светой и Эдгаром Фото: Madis Veltman

В рубрике «Или...или!» Анна Микконен с легкостью ответила на каверзные вопросы блиц-опроса. А также призналась, что в жизни ей пришлось столкнуться с домашним насилием в своей же семье. «За закрытыми дверями порой творятся ужасные вещи», - говорит Анна Микконен.