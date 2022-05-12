Ушла из жизни модель и сотрудница Kaubamaja Майе Рейер

Ушла из жизни самая пожилая модель, которая блистала в больших рекламных кампаниях Эстонии – неповторимая Майе Рейер (82 года). Стильная дама стала известна как звездная модель Kaubamaja, а своей теплотой она изменила отношение людей к возрасту. Сегодня, благодаря ей, мы верим, что годы женщине не страшны, если душа светла и молода.

«Мне пришлось ждать до 74 лет», – пошутила сама Майе, потому что именно в этом возрасте она стала звездой обложки журнала Hooaeg и лицом кампании Kaubamaja.

Влияние Майе Рейер на эстонскую моду и отношение к женщинам больше, чем одно эффектное появление. Ее пример доказал, что годы ничуть не умаляют ценности, обаяние и красоту женщины. Мы до сих пор наблюдаем подобное явление в мире как восходящую тенденцию: все больше и больше красавиц постарше выбирают как для модных, так и для рекламных образов. Kaubamaja вместе с несравненной Майе смог стать одним из первопроходцев в этой области.

Майе много лет проработала экспертом по парфюмерии в отделе Ilumaailm таллиннского Kaubamaja. Она всегда была звездой – все знали ее фирменный макияж и прическу, восхищались ее безупречной манерой поведения и теплым отношением. Прошли годы, а ее девичья стройная модельная фигура осталась прежней. Внешность прекрасной женщины, казалось, сияла все больше и больше. Из года в год она приобретала все более чарующее и неземное очарование вместе с благожелательными чертами лица, отшлифованными мудростью жизни.

Трудно недооценить влияние Майе Рейер на эстонскую моду – она раскрыла сотни тысяч глаз, чтобы люди заметили и оценили красоту более зрелых женщин.

Семья Майе не хочет общественного внимания. Мы чтим ее память, ценим вклад и соболезнуем ее близким.

Фото: Madis Sinivee

Фото: Toomas Volkmann

Майе Рейер родилась 5 мая 1940 года, ей было 82 года.