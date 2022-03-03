Торговая сеть Prisma возвращает русские книги на полки своих магазинов

«Торговая сеть Prisma убрала с полок русскоязычные книги. Вы совсем решили отвернуться от русских? – с тревогой задавалась вопросом пользовательница Facebook Кристийна. – У нас проживает около 400 000 граждан, для которых русский язык – родной. Все они являются нынешними или будущими клиентами Prisma, которых торговая сеть сейчас дискриминирует».

Она объяснила, что книги не похожи на соль или водку, что нельзя просто выбрать продукт другой компании:

«Я бы еще поняла, если бы Prisma объявила, что не планирует больше закупать книги, выручка от которых идет в Россию: это еще было бы понятно и объяснимо. Но такое действие неприемлемо. На месте русских я бы бойкотировала магазины Prisma в будущем... Что дальше? Закроем все русские детские сады и школы?»

С ее мнением была согласна русская жительница Эстонии Хелен (имя изменено). Хелен понимает, что хотят нанести урон российской экономике. «Но как насчет еды? Будет ли она отправлена в Украину для нуждающихся? Еда – есть еда», – спрашивала она.

Хелен подчеркнула, что нельзя начинать ненавидеть и уничтожать русских и их культуру. «Войну начал глава государства, который слишком долго находится у власти и пытается вписать себя в историю. Мы не должны направлять свой гнев против русских, живущих в Эстонии. В конце концов, мы же не ненавидим русских за их национальность», – объяснила она.

«Мы не можем изменить тот факт, что русский язык существует. Как поможет ситуации, например, изъятие с прилавков русскоязычной художественной литературы? Почему должен страдать маленький ребенок, который читает детские книги на русском языке? Выучить эстонский язык нелегко, особенно если дома на нем не говорят», – отметила она.

Хелен понимает, что бизнес есть бизнес, и что такие шаги, конечно, повлияют на экономику РФ, но она считает, что мы должны мыслить немного шире: «Особенно страдают русские люди, молодежь. Мы не выбираем, где и в какой культуре рождаемся».

Prisma: это точно не вопрос языка или культуры

«Prisma прекратила продажу товаров российского и белорусского происхождения в своих магазинах, потому что любые военные действия не соответствуют нашим ценностям и мировоззрению и являются неприемлемыми. Это решение до сих пор поддерживалось отзывами наших клиентов», – говорит руководитель отдела коммуникаций и бизнеса торговой сети Prisma Кристийна Тамберг.

По словам Тамберг, это коснется только публикаций российского производителя: «Но это, конечно, не вопрос языка или культуры – русскоязычные книги, произведенные в Эстонии, конечно, останутся в продаже».

По ее словам, магазин также активно работает над тем, чтобы как можно быстрее пополнить ассортимент: «Доля российских товаров в ассортименте Prisma составляла менее одного процента, поэтому ни в одной важной товарной группе нет ситуации, когда нельзя найти замену в виде других товаров».

Литература на русском языке также исчезла с полок Selver. «Русскоязычная литература, которую изъяли с продажи, поступала в Selver через Lehepunkt OÜ. Эти и другие изъятые товары будут возвращены поставщикам», – объясняет менеджер по коммуникациям торговой сети Selver Риво Вески.

Prisma возвращает русские книги на полки своих магазинов

Уже в пятницу Prisma заявила, что решила вернуть на прилавки книги российского происхождения. «Мы сделали исключение в своем решении прекратить продажу товаров российского происхождения, а именно книг на русском языке. Они останутся в магазинах в продаже. Уважение к разным культурам и национальностям является одной из ценностей Prisma, поэтому исключение касается книг как одного из носителей культуры», – сообщила руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Кристийна Тамберг.