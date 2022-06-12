ХОРОША! ⟩ Дженифер Лопес вышла на красную дорожку без трусов и восхитила поклонников

Джей Ло Rw/mpi/capital Pictures

Джей Ло Sonia Moskowitz Gordon

Джей Ло Rw/mpi/capital Pictures

Джей Ло Rw/mpi/capital Pictures

Дженнифер Лопес очень гордится своей фигурой и не упустит случая ее продемонстрировать. Так, на светском рауте по поводу показа своего документального фильма в Нью-Йорке, 52-летняя актриса приковала к себе все взгляды. На красной дорожке певица блистала в черном платье Tom Ford, обнажающем большую половину ее тела. Белья под такой наряд, естественно, не предполагалось.

Снимки Лопес разнеслись по Сети, позволяя в подробностях разглядеть упругие бедра и пышные ягодицы звезды. Грудь актрисы была чуть прикрыта непрозрачными вставками. А интимную зону закрывала полоска ткани, напоминающая длинный фартук. Сексуальный образ Джей Ло дополнила помолвочным кольцом от Бена Аффлека.