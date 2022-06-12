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ХОРОША! ⟩ Дженифер Лопес вышла на красную дорожку без трусов и восхитила поклонников

Limon.ee
Дженифер Лопес вышла на красную дорожку без трусов и восхитила поклонников
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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: Sonia Moskowitz Gordon

Актриса продемонстрировала фигуру в прозрачном платье, пишет Topnews.

Дженнифер Лопес очень гордится своей фигурой и не упустит случая ее продемонстрировать. Так, на светском рауте по поводу показа своего документального фильма в Нью-Йорке, 52-летняя актриса приковала к себе все взгляды. На красной дорожке певица блистала в черном платье Tom Ford, обнажающем большую половину ее тела. Белья под такой наряд, естественно, не предполагалось.

Джей Ло

Rw/mpi/capital Pictures

Джей Ло

Sonia Moskowitz Gordon

Джей Ло

Rw/mpi/capital Pictures

Джей Ло

Rw/mpi/capital Pictures

Снимки Лопес разнеслись по Сети, позволяя в подробностях разглядеть упругие бедра и пышные ягодицы звезды. Грудь актрисы была чуть прикрыта непрозрачными вставками. А интимную зону закрывала полоска ткани, напоминающая длинный фартук. Сексуальный образ Джей Ло дополнила помолвочным кольцом от Бена Аффлека.

 
Напомним, пара вот уже несколько месяцев будоражит папарацци слухами о грядущей свадьбе.
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