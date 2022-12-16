ВИДЕО ⟩ Горячий эстонский парень – вовсе не шутка! Пятничная картина в центре Таллинна взбодрит каждого

В самом центре заснеженного Таллинна этот пышущий здоровьем молодец будто вышел из какого-то крутого блокбастера. Он уверенно идет по своим делам, месит снег тряпичными кедами, а блондинистая шевелюра так эффектно развивается на ветру.

Красавец, молодец, а судя по спортивной сумке – еще и спортсмен! Прячущиеся от промозглого ветра в свои меховые капюшоны прохожие пришли в недоумение. Пожалуй, никто не смог пройти мимо не обернувшись. Впрочем, и нас такая картина взбодрила. Есть у нас настоящие горячие парни, и это не может не радовать!