На улице шесть градусов мороза, люди спешат с работы домой, и вот тут в толпе прохожих появляется он – парень в футболке и шортах.
ВИДЕО ⟩ Горячий эстонский парень – вовсе не шутка! Пятничная картина в центре Таллинна взбодрит каждого
Горячий эстонский парень – вовсе не шутка! Пятничная картина в центре Таллинна взбодрит каждого
В самом центре заснеженного Таллинна этот пышущий здоровьем молодец будто вышел из какого-то крутого блокбастера. Он уверенно идет по своим делам, месит снег тряпичными кедами, а блондинистая шевелюра так эффектно развивается на ветру.
Красавец, молодец, а судя по спортивной сумке – еще и спортсмен! Прячущиеся от промозглого ветра в свои меховые капюшоны прохожие пришли в недоумение. Пожалуй, никто не смог пройти мимо не обернувшись. Впрочем, и нас такая картина взбодрила. Есть у нас настоящие горячие парни, и это не может не радовать!
Ключевые слова