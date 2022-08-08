В концертном зале Йыхви 10 августа прошел последний в рамках трехдневного тура концерт Максима Галкина в Эстонии. Свободных мест не было! На выступления комика съезжались не только русские и эстонцы, но и люди со всего мира. «Ещё одна незабываемая встреча с любимым зрителем!», – так Галкин описал свой концерт в городе Йыхви.
БЛОГ LIMON.EE ⟩ Отгремел концерт Максима Галкина в Йыхви: аплодировали стоя, артист не отказывал поклонницам в совместных фото
Отгремел концерт Максима Галкина в Йыхви: аплодировали стоя, артист не отказывал поклонницам в совместных фото
Максим Галкин должен был выступить в Таллинне еще 18 мая 2020 года, но из-за пандемии концерт перенесли. Потом выступление переносили еще два раза и 8 августа состоялось долгожданное выступление артиста в Тарту. 9 августа оно прошло в Таллинне, а 10 августа – в Йыхви.
После того, как Россия начала войну с Украиной, шоумен и его супруга Алла Пугачева открыто заявили, что они осуждают агрессивное поведение российских властей и покинули родину, уехав вместе с детьми сначала в Израиль, а потом в Латвию, где встретились с друзьями, а выступления юмориста с аншлагом прошли в Латвии. Теперь наша очередь наслаждаться ярким шоу Максима Галкина.
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