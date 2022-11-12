ФОТО ⟩ Участница эстонского реалити-шоу дразнит поклонников откровенными снимками

Марит Унукайнен, 31-летний специалист по наращиванию ресниц, уже рассказывала Elu24, что всегда любит пробовать что-то новое. Похоже, что она говорила правду, потому что теперь самая яркая участница «Armastuse malev» удивила своих подписчиков очень откровенной фотографией.

Сексуальное черное белье, простыни и пылающий взгляд Марит привлекли внимание многих подписчиков. Один из комментаторов даже поинтересовался, не собирается ли она теперь стать моделью нижнего белья. Красотка в ответ лишь смеется: «Нет таких планов. Я просто сходила к фотографу на фотосессию».