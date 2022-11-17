ЯЗЫКОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТОЖЕ ЗАГЛЯНУЛА ⟩ После новостей в СМИ эстонцы штурмуют дешевый магазин российской сети «Светофор»

В укромном уголке района Ласнамяэ, комфортно засоседившись с ныне закрытым легендарным баром «У Палыча» расположился магазин, наполненный тайнами и загадками: палка колбасы за 3,60 евро, йодированная соль за 0,36 евроцентов, лимонады по 0,89 евроцентов за три литра, а также обширный выбор хозтоваров начиная от туалетной бумаги и геля для стирки, заканчивая ёршиками, гардинами и табуретами. Что самое интересное – в магазине обнаружены товары не только из стран ЕС, но и из России и Беларуси.

На эстонский рынок тихо прокрался сетевой магазин MERE, дочерняя компания знаменитой российской сети дисконт-магазинов «Светофор». Магазин, который открылся в сентябре месяце, по сей день продолжает предлагать своим клиентам товары на 20 процентов ниже рыночной цены. Низкие цены здесь обусловлены прямым сотрудничеством с производителями, по крайней мере так написано на сайте ритейлера.

Почему товар так дешево стоит? Как он попал на эстонский рынок и как относятся местные жители к новоприбывшему ритейлеру? Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы мы отправились на место и узнали мнение посетителей, многие, кстати, отправились туда после сюжета на телевидении и материала в интернете.