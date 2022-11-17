«Светофор» – один из крупнейших дисконтных магазинов в России, работающих в Европе под брендом MERE, сейчас сеть насчитывает более 800 магазинов в мире. Бренд долгое время пытался выйти на европейский рынок, подходя к этому маленькими шагами. В некоторых странах он уже успел открыться и закрываться, а в Эстонию пришел молча совсем недавно.
ЯЗЫКОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТОЖЕ ЗАГЛЯНУЛА ⟩ После новостей в СМИ эстонцы штурмуют дешевый магазин российской сети «Светофор»
В укромном уголке района Ласнамяэ, комфортно засоседившись с ныне закрытым легендарным баром «У Палыча» расположился магазин, наполненный тайнами и загадками: палка колбасы за 3,60 евро, йодированная соль за 0,36 евроцентов, лимонады по 0,89 евроцентов за три литра, а также обширный выбор хозтоваров начиная от туалетной бумаги и геля для стирки, заканчивая ёршиками, гардинами и табуретами. Что самое интересное – в магазине обнаружены товары не только из стран ЕС, но и из России и Беларуси.
На эстонский рынок тихо прокрался сетевой магазин MERE, дочерняя компания знаменитой российской сети дисконт-магазинов «Светофор». Магазин, который открылся в сентябре месяце, по сей день продолжает предлагать своим клиентам товары на 20 процентов ниже рыночной цены. Низкие цены здесь обусловлены прямым сотрудничеством с производителями, по крайней мере так написано на сайте ритейлера.
Почему товар так дешево стоит? Как он попал на эстонский рынок и как относятся местные жители к новоприбывшему ритейлеру? Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы мы отправились на место и узнали мнение посетителей, многие, кстати, отправились туда после сюжета на телевидении и материала в интернете.
В основном люди набирают целые мешки различных товаров, общая стоимость всего купленного колеблется от 20 до 50 евро. «Дешевле, чем в других местах», – говорят покупатели. Кто-то покупает подарки родственникам и друзьям на Новый год, а кто-то просто за лимонадом зашел. Но не все посетители MERE настроены оптимистично. Нашлись и недовольные. Для кого-то товаров слишком много, для кого-то – слишком мало. «Клиентов нет, а за кассой два кассира. Так долго они не протянут», – цитируем одного из покупателей.
Более подробно – в нашем уличном опросе, снятом утром 17 ноября.
Портал Limon послал запрос в Министерство экономики и коммуникаций, чтобы уточнить, можно ли в нынешней ситуации продавать в странах ЕС произведенные на территории России товары. Поскольку журналисты также нашли в магазине ценники, на которых в эстонских словах допущены грамматические ошибки, мы обратились и в Языковую инспекцию.
Что говорят в Министерстве экономики и коммуникаций, а также в Языковой инспекции?
«Трудно сказать, нарушает ли компания закон или нет. Товары прибыли сюда из разных европейских стран, возможно, уже попав на рынок ЕС, а затем в Эстонию. Просто чтобы уточнить, не все товары из России подпадают под санкции, а товары, не подпадающие под санкции, разрешено продавать на рынке ЕС», –прокомментировала Лаура Лаастер, специалист по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
Из-за санкций Европейского союза запрещен импорт из России товаров, продажа которых приносит России значительный доход. Также запрещен ввоз товаров, происходящих из Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей. К таким товарам относятся:
- раки, икра, заменитель икры
- алкоголь
- NB! Разрешается только 16 литров пива, 4 литра вина, 2 литра лёгкого алкоголя (например, сидр, игристое вино).
- определённые удобрения
- древесину, изделия из древесины, картон
- мебель
- изделия из железа и стали
- изделия из цемента, бетона или искусственного камня
- стекло и стеклянные сосуды
- новые пневматические шины из резины
- золото, золотые монеты, золотые украшения, изделия из золота
- бытовая техника*
- химикаты*
- средства гигиены*
- предметы одежды*
- табачные изделия*
Импорт товаров, которые помечены звездочкой, при предъявлении договора, заключенного до 07.10.2022, разрешен до 08.01.2023.
Журналистам портала Limon.ee также стало известно, что утром 17 ноября магазин посетила Языковая инспекция:
«Сегодня утром магазин MERE посетил сотрудник Языковой инспекции. Благодаря новостному сюжету на Kanal 2 об этом магазине, несколько языковых ошибок на ценниках были исправлены. Сотрудник Языковой инспекции поговорил с менеджером магазина, указал на все найденные ошибки и объяснил языковые требования (также и для украинских беженцев). К сожалению, взгляды директора магазина не показались нам проэстонскими.
В ближайшие дни Совет по языку также направит официальное письмо в компанию. Итак, отвечая на ваш вопрос: да, Языковая инспекция занимается контролем нарушений Закона о языке и в этом магазине.
Мы обязательно включим в письмо предупреждение: если предписание не будет выполнено в установленный срок, Языковой совет имеет право наложить на предприятие штраф».