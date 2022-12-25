Невероятно! ⟩ Самая красивая блондинка мира живет в Эстонии

Ранее конкурс был передвижным, но последние три года он проводится в Лас-Вегасе в роскошном отеле Westgate. Сам отель – это легенда. Это отель, в котором начался звездный путь Элвиса Пресли. Тогда, правда, он назывался International. В течение шести лет Элвис постоянно выступал на сцене, на которой теперь ежегодно проходит престижный конкурс Missis World.