Невероятно! ⟩ Самая красивая блондинка мира живет в Эстонии

Как мы можем так говорить? Все очень просто: эстонка Кятлин Лоонде на днях была выбрана финалисткой конкурса «Миссис Мира» в Лас-Вегасе. И наша красавица оказалась единственной блондинкой в десятке самых красивых женщин мира. Красоток выбирали среди замужних женщин.
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Самая красивая блондинка мира живет в Эстонии
Ранее конкурс был передвижным, но последние три года он проводится в Лас-Вегасе в роскошном отеле Westgate. Сам отель – это легенда. Это отель, в котором начался звездный путь Элвиса Пресли. Тогда, правда, он назывался International. В течение шести лет Элвис постоянно выступал на сцене, на которой теперь ежегодно проходит престижный конкурс Missis World.
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