Ученые назвали самую нервную профессию в мире: догадались, о какой должности идет речь?

Американские научные работники из Центра общественного здоровья Миллмена, расположенного на территории университета Колумбии, определили профессию, которую смело можно назвать убийцей нервных клеток человека. Для этого эксперты провели ряд исследований, участниками которых стали более 21 000 добровольцев. В рамках эксперимента все испытуемые находились под наблюдением ученых в течение всего своего трудового дня. Добровольцы были разделены на 3 команды: в первую вошли предприниматели, во вторую – менеджеры среднего звена и начальники различных отделов, и в третью – рабочие из разных сфер деятельности, включая разнорабочих и фермеров.

Систематически проводя анализ состояния здоровья всех испытуемых, специалисты пришли к выводу, что самую нервную профессию в мире имеют именно менеджеры. Они гораздо больше остальных ощущают ответственность за свою работу, пребывая в непроходящем напряжении. По словам научных работников, менеджеры постоянно переживают за собственный карьерный рост, растрачивая для достижения поставленных задач слишком большое количество сил. Кроме того, у них неминуемо происходит эмоциональное выгорание. Такое состояние делает человека нервозным и даже провоцирует нервные срывы, что самым неблагоприятным образом отражается на общем состоянии организма.